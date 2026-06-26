Matías Reggio es el primer sanjuanino convocado a la Selección Argentina de Parkour

El parkour de la provincia alcanzará un hito inédito en su historia deportiva. Matías Reggio fue oficialmente convocado para integrar el seleccionado argentino que participará en el 4º Abierto Panamericano de Parkour 2026 . Con esta citación, Reggio se convertirá en el primer representante de San Juan en competir en este nivel internacional.

La travesía impensada de un sanjuanino: dejó las aulas, cargó su casa en una bicicleta y se adentró a la aventura de una vida distinta

El certamen continental se llevará a cabo en la ciudad de San Salvador, El Salvador, del 1 al 5 de julio de 2026. Esta importante competencia, regulada por la Unión Panamericana de Gimnasia, reunirá a los mejores especialistas de la región en las modalidades de velocidad y estilo libre, contando con delegaciones de Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y México.

El deportista sanjuanino emprenderá viaje el próximo 29 de junio, contando con el apoyo de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Reggio competirá específicamente en la modalidad Speed, una prueba de velocidad sobre un circuito de obstáculos que demanda el máximo de potencia, precisión y resistencia.

Esta presentación significará un desafío sin precedentes para el atleta, ya que la pista panamericana contará con una extensión cercana a los 80 metros y tiempos de recorrido estimados entre los 25 y 35 segundos, una exigencia inédita en comparación con las estructuras a las que está habituado.

De cara al compromiso internacional, el deportista —quien comenzó a practicar la disciplina hace ocho años— enfocó sus últimas semanas de entrenamiento en trabajar la resistencia y la ejecución de movimientos técnicos bajo condiciones de fatiga. El objetivo central de esta planificación es sostener la precisión y la velocidad incluso cuando el desgaste físico empieza a manifestarse. Asimismo, la preparación incluyó un estricto cuidado alimentario basado en una dieta rica en proteínas, complementada con suplementación específica para tolerar la intensidad diaria y favorecer la recuperación.

Consciente de la magnitud del evento, Reggio tiene su meta deportiva claramente definida: aspira a ubicarse entre los diez mejores competidores del Panamericano. Lograr este resultado significaría un gran balance final en lo personal y un impulso fundamental para que el parkour —entendido como el arte del desplazamiento y un método de entrenamiento físico y mental— continúe evolucionando, sumando adeptos y consolidándose en San Juan.