    • 19 de junio de 2026 - 07:49

    México venció a Corea del Sur con un insólito error del arquero y quedó cerca de avanzar a los 16vos de final

    El seleccionado azteca derrotó 1-0 a los surcoreanos en Guadalajara gracias a un gol de Luis Romo tras un grosero blooper del arquero Kim Seung-Gyu.

    El festejo de México por el 1-0 ante Sudáfrica (Crédito: Reuters/Daniel Becerril),

    El festejo de México por el 1-0 ante Sudáfrica (Crédito: Reuters/Daniel Becerril),

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    México se transformó en el primer seleccionado en asegurar su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al vencer por 1 a 0 a Corea del Sur en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo A. El encuentro se disputó en Guadalajara y se resolvió por una acción tan inesperada como determinante.

    Leé además

    Vuelve el Servicio Militar Obligatorio a México: cómo funcionará

    Vuelve el Servicio Militar Obligatorio: cómo funcionará
    Desahogo. México lo liquidó con Jiménez en su estreno pero sin que le sobre nada.

    Primeros 90 minutos de Mundial con poco en México y nada de Sudáfrica

    Después de un primer tiempo parejo y con pocas emociones, el conjunto dirigido por Javier Aguirre encontró la ventaja a los 50 minutos. Un centro al área generó una confusión entre el arquero Kim Seung-Gyu y un defensor surcoreano. El guardameta no logró controlar la pelota y Luis Romo aprovechó el regalo para empujar el balón al fondo de la red y establecer el único tanto de la noche.

    Corea del Sur intentó reaccionar y tuvo más tiempo la posesión de la pelota, pero se encontró con una defensa mexicana firme y con una actuación decisiva del arquero Raúl Rangel. En los minutos finales, el guardameta protagonizó dos intervenciones clave para evitar el empate y sostener la victoria del Tri.

    Con este resultado, México llegó a seis puntos tras haber derrotado también a Sudáfrica en el debut y aseguró matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final. Además, quedó muy cerca de terminar como líder del Grupo A cuando todavía resta disputar la tercera jornada de la fase de grupos.

    Por su parte, Corea del Sur quedó obligada a sumar en la última fecha frente a Sudáfrica para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a la primera ronda eliminatoria del certamen.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Con goles de Quiñones y Raúl Jiménez, la Selección Mexicana se impuso por ventaja de dos goles a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

    México arrancó el Mundial 2026 con una victoria: venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural

    México vs Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026: dónde verlo y conocé uno a uno los integrantes de cada selección

    México vs Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026: dónde verlo y conocé uno a uno los integrantes de cada selección

    Mundial de Fútbol 2026: sedes y ciudades donde rodará la pelota en México, EEUU y Canadá

    Mundial de Fútbol 2026: sedes y ciudades donde rodará la pelota en México, EEUU y Canadá

    Selección Argentina.

    Confirmaron al árbitro que dirigirá el partido entre la Selección argentina y Austria

    Por Redacción Diario de Cuyo