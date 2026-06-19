México venció a Corea del Sur con un insólito error del arquero y quedó cerca de avanzar a los 16vos de final

El seleccionado azteca derrotó 1-0 a los surcoreanos en Guadalajara gracias a un gol de Luis Romo tras un grosero blooper del arquero Kim Seung-Gyu.

México se transformó en el primer seleccionado en asegurar su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al vencer por 1 a 0 a Corea del Sur en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo A. El encuentro se disputó en Guadalajara y se resolvió por una acción tan inesperada como determinante.

Después de un primer tiempo parejo y con pocas emociones, el conjunto dirigido por Javier Aguirre encontró la ventaja a los 50 minutos. Un centro al área generó una confusión entre el arquero Kim Seung-Gyu y un defensor surcoreano. El guardameta no logró controlar la pelota y Luis Romo aprovechó el regalo para empujar el balón al fondo de la red y establecer el único tanto de la noche.

Corea del Sur intentó reaccionar y tuvo más tiempo la posesión de la pelota, pero se encontró con una defensa mexicana firme y con una actuación decisiva del arquero Raúl Rangel. En los minutos finales, el guardameta protagonizó dos intervenciones clave para evitar el empate y sostener la victoria del Tri.

Con este resultado, México llegó a seis puntos tras haber derrotado también a Sudáfrica en el debut y aseguró matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final. Además, quedó muy cerca de terminar como líder del Grupo A cuando todavía resta disputar la tercera jornada de la fase de grupos.