    • 27 de marzo de 2026 - 19:58

    Mirá los goles del triunfo de Argentina ante Mauritania

    La Selección Argentina venció 2-1 a Mauritania, con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz, pero dejó dudas y sufrió al final.

    La Selección Argentina ganó con Messi jugando el segundo tiempo. &nbsp;

    La Selección Argentina ganó con Messi jugando el segundo tiempo.

     

    Foto:

    El primer gol de la Selección Argentina llegó con Enzo Fernández como protagonista. &nbsp;

    El primer gol de la Selección Argentina llegó con Enzo Fernández como protagonista.

     

    Foto:

    La Selección Argentina define su once titular para amistosos internacionales en La Bombonera.

    La Selección Argentina define su once titular para amistosos internacionales en La Bombonera.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina cerró un deslucido triunfo al imponerse 2-1 frente a Mauritania en La Bombonera, en una noche lluviosa y con baja concurrencia. Con Messi ingresando en el segundo tiempo, el equipo mostró altibajos y terminó sufriendo.

    Leé además

    Opaco, Argentina no levantó vuelo contra Mauritania y terminó ganando por la mínima.

    Argentina, a media máquina, terminó con un triunfo opaco ante Mauritania
    El Gobierno envió un proyecto para modificar la ley de expropiaciones que busca endurecer las condiciones para nacionalizar un bien.

    Ley de expropiaciones: cuáles son los cambios que propone el Gobierno para evitar un caso como el de YPF

    Argentina se puso en ventaja gracias a Enzo Fernández, que abrió el marcador a los 17 minutos, y amplió con un golazo de tiro libre de Nicolás Paz a los 31.

    Con el 2-0 parcial, el equipo de Lionel Scaloni parecía tener el partido controlado, pero nunca logró sostener un rendimiento convincente ante un rival inferior.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2037680201979552182&partner=&hide_thread=false

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2037676725077676230&partner=&hide_thread=false

    Messi ingresó y jugó todo el segundo tiempo

    La gran expectativa estuvo en Lionel Messi, quien arrancó en el banco e ingresó tras el entretiempo, disputando toda la segunda mitad.

    El capitán tuvo participación activa, incluso con un remate al arco y ejecución de pelotas paradas, aunque no logró cambiar la dinámica irregular del equipo.

    Mauritania creció y puso en aprietos a Argentina

    En el complemento, Mauritania mostró una mejor versión y generó varias situaciones claras, obligando a intervenir a Emiliano Martínez.

    Finalmente, a los 48 minutos del segundo tiempo, Jordan Lefort marcó el descuento, aprovechando las dudas defensivas argentinas y poniendo incertidumbre en el cierre.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2037701643928576085&partner=&hide_thread=false

    Un triunfo con más dudas que certezas

    Pese a la victoria, la Albiceleste dejó una imagen opaca, sin brillo colectivo y con dificultades para sostener la intensidad.

    El partido, además, se jugó en una Bombonera sin lleno total y bajo la lluvia, en lo que fue el penúltimo amistoso antes del Mundial 2026, donde el equipo deberá mejorar su rendimiento.

    Síntesis

    Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Julián Álvarez, Thiago Almada.

    Ingresaron: Lionel Messi (por Nicolás Paz, ET), Rodrigo De Paul (por Nicolás González, ET), Franco Mastantuono (por Julián Álvarez, ET), Giuliano Simeone (por Enzo Fernández, 10' ST), Agustín Giay (por Marcos Acuña, 22' ST), Gabriel Rojas (por Nahuel Molina, 23' ST), Exequiel Palacios (por Alexis Mac Allister, 29' ST), José Manuel López (por Thiago Almada, 29' ST).

    Mauritania: Mamadou Diop; Ibrahima Keita, Lamine Ba, Jordan Lefort, Aly Abeid; Oumar Ngom, Maata Magassa, Djeidi Gassama; Beyatt Lekoueiry, Aboubakary Koita, Mamadou Diallo.

    Ingresaron: Papa Yade (por Mamadou Diallo, ET), Sidi Bouna Amar (por Djeidi Gassama, 16' ST), Sidi Yacoub (por Maata Magassa, 32' ST), Khadim Diaw (por Aly Abeid, 32' ST), Abdalahi Mahmoud (por Lamine Ba, 39' ST), Souley (por Aboubakary Koita, 39' ST), Nouh El Abd (por Beyatt Lekoueiry, 40' ST).

    Goles del partido

    Argentina:

    • Enzo Fernández (17' PT)
    • Nicolás Paz (31' PT)

    Mauritania:

    • Jordan Lefort (48' ST)
    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    milei sobre el fallo de ypf: expropiar esta mal y nos costo 12 anos de falta de inversiones

    Milei sobre el fallo de YPF: "Expropiar está mal y nos costó 12 años de falta de inversiones"

    Cristina Kirchner celebró el fallo que favoreció a Argentina por YPF.

    El mensaje de Cristina Kirchner tras el fallo de la Justicia de EEUU por YPF

    Eutanasia: en qué consiste la muerte digna, la alternativa que es legal en Argentina

    Qué es y en qué consiste la "muerte digna", la alternativa a la eutanasia que es legal en Argentina

    Jueza Loretta Preska.

    Caso YPF: la Justicia de EE.UU. falló a favor de la Argentina en la apelación contra la sentencia millonaria