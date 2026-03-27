Mirá los goles del triunfo de Argentina ante Mauritania

La Selección Argentina cerró un deslucido triunfo al imponerse 2-1 frente a Mauritania en La Bombonera, en una noche lluviosa y con baja concurrencia. Con Messi ingresando en el segundo tiempo, el equipo mostró altibajos y terminó sufriendo.

Ley de expropiaciones: cuáles son los cambios que propone el Gobierno para evitar un caso como el de YPF

Argentina, a media máquina, terminó con un triunfo opaco ante Mauritania

Argentina se puso en ventaja gracias a Enzo Fernández, que abrió el marcador a los 17 minutos , y amplió con un golazo de tiro libre de Nicolás Paz a los 31.

Con el 2-0 parcial, el equipo de Lionel Scaloni parecía tener el partido controlado , pero nunca logró sostener un rendimiento convincente ante un rival inferior.

GOLAZO DE TIRO LIBRE DE NICO PAZ. PRIMER GOL con la camiseta de la Selección para el pibe de 21 años pic.twitter.com/HAPUN7rHqS

La gran expectativa estuvo en Lionel Messi, quien arrancó en el banco e ingresó tras el entretiempo , disputando toda la segunda mitad.

El capitán tuvo participación activa, incluso con un remate al arco y ejecución de pelotas paradas, aunque no logró cambiar la dinámica irregular del equipo.

Mauritania creció y puso en aprietos a Argentina

En el complemento, Mauritania mostró una mejor versión y generó varias situaciones claras, obligando a intervenir a Emiliano Martínez.

Finalmente, a los 48 minutos del segundo tiempo, Jordan Lefort marcó el descuento, aprovechando las dudas defensivas argentinas y poniendo incertidumbre en el cierre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2037701643928576085&partner=&hide_thread=false GOL DE MAURITANIA SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO.pic.twitter.com/CVjGmLA1oP — El Enganche (@EngancheDiez) March 28, 2026

Un triunfo con más dudas que certezas

Pese a la victoria, la Albiceleste dejó una imagen opaca, sin brillo colectivo y con dificultades para sostener la intensidad.

El partido, además, se jugó en una Bombonera sin lleno total y bajo la lluvia, en lo que fue el penúltimo amistoso antes del Mundial 2026, donde el equipo deberá mejorar su rendimiento.

Síntesis

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Julián Álvarez, Thiago Almada.

Ingresaron: Lionel Messi (por Nicolás Paz, ET), Rodrigo De Paul (por Nicolás González, ET), Franco Mastantuono (por Julián Álvarez, ET), Giuliano Simeone (por Enzo Fernández, 10' ST), Agustín Giay (por Marcos Acuña, 22' ST), Gabriel Rojas (por Nahuel Molina, 23' ST), Exequiel Palacios (por Alexis Mac Allister, 29' ST), José Manuel López (por Thiago Almada, 29' ST).

Mauritania: Mamadou Diop; Ibrahima Keita, Lamine Ba, Jordan Lefort, Aly Abeid; Oumar Ngom, Maata Magassa, Djeidi Gassama; Beyatt Lekoueiry, Aboubakary Koita, Mamadou Diallo.

Ingresaron: Papa Yade (por Mamadou Diallo, ET), Sidi Bouna Amar (por Djeidi Gassama, 16' ST), Sidi Yacoub (por Maata Magassa, 32' ST), Khadim Diaw (por Aly Abeid, 32' ST), Abdalahi Mahmoud (por Lamine Ba, 39' ST), Souley (por Aboubakary Koita, 39' ST), Nouh El Abd (por Beyatt Lekoueiry, 40' ST).

Goles del partido

Argentina:

Enzo Fernández (17' PT)

Nicolás Paz (31' PT)

Mauritania: