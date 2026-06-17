Mundial 2026: cuatro partidazos para seguir este miércoles y completar la primera fecha

El Mundial 2026 continúa a pura acción y este miércoles ofrecerá una agenda ideal para los fanáticos del fútbol. Con cuatro encuentros repartidos a lo largo del día, la Copa del Mundo completará la primera fecha de los grupos K y L , con el estreno de varias selecciones candidatas a avanzar de ronda.

La actividad comenzará a las 14:00 (hora argentina) con el choque entre Portugal y República Democrática del Congo . El seleccionado luso buscará confirmar su favoritismo en el debut ante un rival que intentará apoyarse en su fortaleza física para dar la sorpresa.

El plato fuerte llegará desde las 17:00, cuando Inglaterra y Croacia vuelvan a verse las caras en un enfrentamiento que ya tiene varios antecedentes en grandes competencias internacionales. Los ingleses parten como favoritos, aunque los croatas siempre son un rival incómodo en este tipo de torneos.

Por la noche, desde las 20:00, será el turno de Ghana y Panamá, dos selecciones que saben que sumar puntos en el debut puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

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La jornada se cerrará a las 23:00 con la presentación de Colombia, uno de los equipos sudamericanos con mayores expectativas en esta Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Uzbekistán, que intentará dar el golpe ante uno de los favoritos del Grupo K.

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Los partidos de este miércoles

14:00: Portugal vs. República Democrática del Congo

Portugal vs. República Democrática del Congo 17:00: Inglaterra vs. Croacia

Inglaterra vs. Croacia 20:00: Ghana vs. Panamá

Ghana vs. Panamá 23:00: Colombia vs. Uzbekistán