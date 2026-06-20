    • 20 de junio de 2026 - 10:52

    Mundial 2026: los partidos que se juegan este sábado y la madrugada del domingo

    Países Bajos, Alemania, Ecuador y Japón, entre otros, salen a la cancha este sábado 20 de junio en una fecha cargada de actividad en la Copa del Mundo.

    Países Bajos.

    Países Bajos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Mundial 2026 continúa este sábado 20 de junio con una jornada intensa de la fase de grupos, en la que se disputan cuatro encuentros que pueden empezar a definir clasificaciones y cruces rumbo a los octavos de final.

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    La acción comienza con el cruce entre Países Bajos y Suecia, en un partido que se presenta como uno de los más parejos del día dentro del Grupo F.

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    Más tarde será el turno de Alemania frente a Costa de Marfil, un duelo que enfrenta a uno de los candidatos europeos contra una selección africana que busca dar el golpe en el torneo.

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    En el cierre del día, Ecuador se medirá con Curazao, mientras que la jornada finalizará con el choque entre Túnez y Japón, dos equipos que pelean puntos clave en sus respectivos grupos.

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    La fecha se enmarca en una etapa donde cada resultado empieza a ser determinante, con selecciones que buscan asegurar su clasificación o evitar complicaciones de cara a la última jornada de la fase inicial.

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    Mundial 2026 – Sábado 20 de junio

    • Países Bajos vs Suecia – Grupo F
    • Alemania vs Costa de Marfil – Grupo E
    • Ecuador vs Curazao – Grupo E
    • Túnez vs Japón – Grupo F
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