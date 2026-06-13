    • 13 de junio de 2026 - 16:17

    Mundial 2026: Qatar lo empató sobre el final a Suiza y el partido terminó 1-1 por la primera fecha del Grupo B

    Este sábado, en San Francisco, las selecciones de Qatar y Suiza igualaron 1-1 por la primera fecha del Grupo B, en marco del Mundial de Fútbol 2026.

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    Qatar logró este sábado un resultado histórico en el Mundial 2026 al empatar 1-1 frente a Suiza en San Francisco, gracias a un gol de Boualem Khoukhi en la última jugada del partido. El conjunto de Medio Oriente rescató un punto cuando parecía derrotado y consiguió por primera vez sumar en una Copa del Mundo.

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    Suiza había sido superior durante gran parte del encuentro y contó con varias oportunidades para quedarse con la victoria, pero la falta de eficacia terminó costándole caro. Cuando el triunfo parecía asegurado para los europeos, apareció Khoukhi en tiempo de descuento para establecer el empate definitivo y desatar el festejo qatarí.

    El 1-1 dejó al Grupo B completamente equilibrado tras la primera fecha. Más temprano, Canadá y Bosnia y Herzegovina también habían igualado por el mismo marcador, por lo que las cuatro selecciones suman un punto en la tabla de posiciones.

    De esta manera, Suiza desaprovechó la posibilidad de comenzar el torneo como líder de la zona, mientras que Qatar celebró un resultado que quedará marcado en su historia futbolística por tratarse de su primera unidad obtenida en una fase final mundialista.

    Así quedó el Grupo B del Mundial 2026

    Suiza: 1 punto

    Qatar: 1 punto

    Canadá: 1 punto

    Bosnia y Herzegovina: 1 punto

    Cuándo vuelven a jugar Suiza y Qatar

    Por la segunda fecha del Grupo B, Suiza enfrentará a Bosnia y Herzegovina el próximo 18 de junio desde las 16 (hora de Argentina) en Los Ángeles.

    En tanto, Qatar tendrá una prueba exigente ante el anfitrión Canadá. El encuentro se disputará también el jueves 18 de junio en el BC Place de Vancouver y podría resultar clave para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a los octavos de final.

    El minuto a minuto del partido jugado en San Francisco

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