    • 28 de marzo de 2026 - 18:58

    Nicolás Cabré, estrella en San Juan: el actor corre el Ironman 70.3

    El reconocido actor argentino Nicolás Cabré participará el Ironman 70.3, la prestigiosa competencia internacional de triatlón que se disputa este domingo.

    Nicolás Cabré junto a los conductores del Ironman, Lito García y Jorge Tobal. El actor competirá el Ironman 70.3

    Nicolás Cabré junto a los conductores del Ironman, Lito García y Jorge Tobal. El actor competirá el Ironman 70.3

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan vuelve a posicionarse en el centro de la escena deportiva nacional con la realización del Ironman 70.3, una de las competencias de triatlón más exigentes y convocantes del mundo. En esta edición, el evento suma un condimento especial: la presencia del actor Nicolás Cabré, quien llegó a la provincia para formar parte de la prueba.

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    El artista, recordado por sus trabajos en Botineras, Los Únicos y Mis amigos de siempre, arribó este sábado a la Plaza del Bicentenario, donde se desarrolla la feria del Ironman, para completar su acreditación de cara a la competencia que tendrá lugar este domingo.

    Nicolás Cabré y su otra gran pasión

    A sus 46 años, Cabré consolidó una fuerte conexión con el deporte, especialmente con el running y el triatlón. En los últimos años, se lo vio cada vez más involucrado en este ámbito, participando en distintas competencias y mostrando en redes sociales su rutina de entrenamiento.

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    Bajo la preparación de Leonardo Graneros, el actor ya fue parte de maratones destacadas como las de Buenos Aires y Londres, además de competir en un triatlón en Nordelta. Incluso tenía previsto participar del Ironman 5150 en Gualeguaychú en octubre pasado, aunque decidió no largar debido a las malas condiciones climáticas.

    En esta oportunidad, Cabré llega a San Juan con la intención de competir y, al mismo tiempo, disfrutar de los paisajes sanjuaninos. Durante su paso por la feria, se mostró relajado, cercano al público y dispuesto a compartir fotos con quienes se acercaron.

    La carrera se disputará este domingo 29 de marzo, con largada a las 8 desde el embarcadero del Dique Punta Negra, en Zonda, en lo que promete ser una jornada inolvidable tanto para los atletas como para los espectadores.

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    La agenda del Ironman 70.3 para este domingo

    • 5:30 a 6:15 horas: salida de bus con atletas para tramo 1 (partida cada 15 minutos), desde intersección de calle Las Heras y avenida José Ignacio de la Roza.
    • 5 a 6:30 horas: apertura área de transición 2 en Plaza Bicentenario.
    • 6 a 7:30 horas: apertura área de transición 1 en embarcadero de Dique Punta Negra.
    • 7:50 horas: Himno Nacional Argentino en embarcadero de Dique Punta Negra.
    • 8 horas: largada de carrera Ironman 70.3 – San Juan 2026 en embarcadero de Dique Punta Negra.
    • 9 a 18 horas: cuarto día de Expo Ironman + tienda oficial, ambas en estacionamiento de Plaza Bicentenario.
    • 11:45 – 12:00: arribo aproximado de los primeros atletas de carrera en Plaza Bicentenario.
    • 14 a 17:30 horas: retiro de bicicletas y bolsas de transición 2 en Plaza Bicentenario.
    • 17:30 horas: cierre aproximado de carrera con arribo de últimos atletas Ironman 70.3 en Plaza Bicentenario.
    • 19 horas: ceremonia de premiación en Cervecería Ancestral, Capital.
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