Nicolás Cabré, estrella en San Juan: el actor corre el Ironman 70.3

San Juan vuelve a posicionarse en el centro de la escena deportiva nacional con la realización del Ironman 70.3, una de las competencias de triatlón más exigentes y convocantes del mundo. En esta edición, el evento suma un condimento especial: la presencia del actor Nicolás Cabré, quien llegó a la provincia para formar parte de la prueba.
El artista, recordado por sus trabajos en Botineras, Los Únicos y Mis amigos de siempre, arribó este sábado a la Plaza del Bicentenario, donde se desarrolla la feria del Ironman, para completar su acreditación de cara a la competencia que tendrá lugar este domingo.
Nicolás Cabré y su otra gran pasión
A sus 46 años, Cabré consolidó una fuerte conexión con el deporte, especialmente con el running y el triatlón. En los últimos años, se lo vio cada vez más involucrado en este ámbito, participando en distintas competencias y mostrando en redes sociales su rutina de entrenamiento.
Bajo la preparación de Leonardo Graneros, el actor ya fue parte de maratones destacadas como las de Buenos Aires y Londres, además de competir en un triatlón en Nordelta. Incluso tenía previsto participar del Ironman 5150 en Gualeguaychú en octubre pasado, aunque decidió no largar debido a las malas condiciones climáticas.
En esta oportunidad, Cabré llega a San Juan con la intención de competir y, al mismo tiempo, disfrutar de los paisajes sanjuaninos. Durante su paso por la feria, se mostró relajado, cercano al público y dispuesto a compartir fotos con quienes se acercaron.
La carrera se disputará este domingo 29 de marzo, con largada a las 8 desde el embarcadero del Dique Punta Negra, en Zonda, en lo que promete ser una jornada inolvidable tanto para los atletas como para los espectadores.
La agenda del Ironman 70.3 para este domingo
5:30 a 6:15 horas: salida de bus con atletas para tramo 1 (partida cada 15 minutos), desde intersección de calle Las Heras y avenida José Ignacio de la Roza.
5 a 6:30 horas: apertura área de transición 2 en Plaza Bicentenario.
6 a 7:30 horas: apertura área de transición 1 en embarcadero de Dique Punta Negra.
7:50 horas: Himno Nacional Argentino en embarcadero de Dique Punta Negra.
8 horas: largada de carrera Ironman 70.3 – San Juan 2026 en embarcadero de Dique Punta Negra.
9 a 18 horas: cuarto día de Expo Ironman + tienda oficial, ambas en estacionamiento de Plaza Bicentenario.
11:45 – 12:00: arribo aproximado de los primeros atletas de carrera en Plaza Bicentenario.
14 a 17:30 horas: retiro de bicicletas y bolsas de transición 2 en Plaza Bicentenario.
17:30 horas: cierre aproximado de carrera con arribo de últimos atletas Ironman 70.3 en Plaza Bicentenario.
19 horas: ceremonia de premiación en Cervecería Ancestral, Capital.