Nicolás Cabré, estrella en San Juan: el actor corre el Ironman 70.3

El reconocido actor argentino Nicolás Cabré participará el Ironman 70.3, la prestigiosa competencia internacional de triatlón que se disputa este domingo.

Nicolás Cabré junto a los conductores del Ironman, Lito García y Jorge Tobal. El actor competirá el Ironman 70.3

San Juan vuelve a posicionarse en el centro de la escena deportiva nacional con la realización del Ironman 70.3, una de las competencias de triatlón más exigentes y convocantes del mundo. En esta edición, el evento suma un condimento especial: la presencia del actor Nicolás Cabré, quien llegó a la provincia para formar parte de la prueba.

El artista, recordado por sus trabajos en Botineras, Los Únicos y Mis amigos de siempre, arribó este sábado a la Plaza del Bicentenario, donde se desarrolla la feria del Ironman, para completar su acreditación de cara a la competencia que tendrá lugar este domingo.

Nicolás Cabré y su otra gran pasión A sus 46 años, Cabré consolidó una fuerte conexión con el deporte, especialmente con el running y el triatlón. En los últimos años, se lo vio cada vez más involucrado en este ámbito, participando en distintas competencias y mostrando en redes sociales su rutina de entrenamiento.

niuiuaggas Bajo la preparación de Leonardo Graneros, el actor ya fue parte de maratones destacadas como las de Buenos Aires y Londres, además de competir en un triatlón en Nordelta. Incluso tenía previsto participar del Ironman 5150 en Gualeguaychú en octubre pasado, aunque decidió no largar debido a las malas condiciones climáticas.

En esta oportunidad, Cabré llega a San Juan con la intención de competir y, al mismo tiempo, disfrutar de los paisajes sanjuaninos. Durante su paso por la feria, se mostró relajado, cercano al público y dispuesto a compartir fotos con quienes se acercaron.