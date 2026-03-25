Ironman 70.3: Toda la agenda para la gran fiesta del triatlón en San Juan

La prestigiosa competencia internacional de triatlón denominada Ironman 70.3 arribará nuevamente a San Juan esta semana. La carrera se disputará el próximo domingo 29 de marzo, con largada a las 8 horas desde el embarcadero de Dique Punta Negra, Departamento Zonda.
El evento deportivo es organizado por World Triathlon Company, patrocinado por empresas privadas como Veladero y Baggio, entre otras; y cuenta con respaldo y trabajo interministerial de Gobierno de San Juan.
Jueves 26 marzo de 2026
11 a 20 horas: primer día de Expo IRONMAN en estacionamiento de Plaza Bicentenario, anexa a Teatro del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.
11 a 20 horas: apertura de tienda oficial del evento en Expo-Ironman.
18 horas: masterclass sobre Endurance Tool, plataforma diseñada para análisis y gestión del entrenamiento en deportes de resistencia. Lugar: carpa central en estacionamiento de Teatro del Bicentenario.
20 a 20:30 horas: show musical sanjuanino a cargo de Donaires, en explanada de acceso a Teatro del Bicentenario.
20:30 a 21:30 horas: Sunset musical de Expo IRONMAN con DJ en vivo en explanada de acceso a Teatro del Bicentenario.
Viernes 27 marzo de 2026
11 a 18 horas: acreditación y entrega de kits a atletas de Ironman 70.3 + acreditación de IronKids. Lugar: hall interior de Teatro del Bicentenario.
11 a 20 horas: segundo día de Expo Ironman y tienda oficial del evento + servicio mecánico para atletas, en estacionamiento de Plaza Bicentenario.
14 – 17 horas: charlas técnicas para atletas en idioma español, en Auditorio Eloy Camus de Centro Cívico. Primera charla de 14 a 15 h. y segunda charla de 16 a 17 h.
15:00 a 20 horas: inicio de Seminario “Ironman de los Negocios”. Ciclo de charlas que inspiran. Lugar: sala auditorio Teatro del Bicentenario.
-15:00 | Tecnología aplicada al entrenamiento del triatlón.
-16:30 a 17:15 | Panel 1: Emprendedores y exportadores; Alfajores y Licores para Chile.
-17:15 a 17:45 | Panel 2: Pistacho, reconversión en el oro verde de San Juan.
-17:45 a 18:15 | Descanso.
-18:15 a 18:45 | Jáchal al mundo.
-18:45 a 19:30 | Historia del Ironman en San Juan.
-19:30 a 19:45 | Los Dinos, Las Dinas y Santa Josefina.
-19:45 | Recorrida por centro logístico de Ironman 70.3
-22:00 | Cena y cierre de jornada.
El detalle completo de Ciclo de Charlas + Show de Cocina de Ironman está disponible en el siguiente enlace
20 a 20:30 horas: intervenciones culturales de Municipalidad de la Ciudad de San Juan, en explanada de acceso a Teatro del Bicentenario.
20:30 a 21:30 horas: Sunset musical de Expo Ironman con DJ en vivo, en explanada de acceso a Teatro del Bicentenario.
Sábado 28 marzo de 2026
10 a 17 horas: acreditación y entrega de kits a atletas de Ironman 70.3 (Teatro del Bicentenario) + servicio mecánico para atletas (estacionamiento de Plaza Bicentenario).
10 a 18 horas: ingreso de bicicletas y bolsas azules para transición 1, en embarcadero de Dique Punta Negra + ingreso de bolsas rojas para transición 2, en Plaza Bicentenario.
10 a 20 horas: tercer día de Expo Ironman + tienda oficial, ambas en estacionamiento de Plaza Bicentenario.
11 a 12 horas: IRONKIDS - San Juan 2026, con concentración en intersección de Avenida José Ignacio de la Roza y Avenida España, Capital.
12 – 16 horas: charlas técnicas para atletas: en español (12 a 13 h) y en español/inglés (15 a 16 h), ambas en Auditorio Eloy Camus de Centro Cívico.
Domingo 29 marzo de 2026
5:30 a 6:15 horas: salida de bus con atletas para tramo 1 (partida cada 15 minutos), desde intersección de calle Las Heras y avenida José Ignacio de la Roza.
5 a 6:30 horas: apertura área de transición 2 en Plaza Bicentenario.
6 a 7:30 horas: apertura área de transición 1 en embarcadero de Dique Punta Negra.
7:50 horas: Himno Nacional Argentino en embarcadero de Dique Punta Negra.
8 horas: largada de carrera Ironman 70.3 – San Juan 2026 en embarcadero de Dique Punta Negra.
9 a 18 horas: cuarto día de Expo Ironman + tienda oficial, ambas en estacionamiento de Plaza Bicentenario.
11:45 – 12:00: arribo aproximado de los primeros atletas de carrera en Plaza Bicentenario.
14 a 17:30 horas: retiro de bicicletas y bolsas de transición 2 en Plaza Bicentenario.
17:30 horas: cierre aproximado de carrera con arribo de últimos atletas Ironman 70.3 en Plaza Bicentenario.
19 horas: ceremonia de premiación en Cervecería Ancestral, Capital.
