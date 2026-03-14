Por la guerra en Medio Oriente, la Fórmula 1 suspendió los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

La Fórmula 1 confirmó la cancelación de las carreras que iban a disputarse en Baréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

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La organización de la Fórmula 1 confirmó que no se disputarán los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, debido a la guerra que se está desarrollando en Medio Oriente en estas últimas semanas.

La máxima categoría del automovilismo confirmó esta suspensión en sus redes sociales debido a la escalada bélica del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y aseguró que no habrá sustituciones en el calendario y serán dos fechas menos en la temporada.

Estas dos fechas, de las principales en el siglo XXI en la Fórmula 1, se iban a disputar el próximo 12 y 19 de abril. En su comunicado, la organización aseguró que “los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril. Debido a la situación actual en Oriente Medio, los Grandes Premios, junto con las rondas de la F2, la F3 y la Academia de la F1, no se celebrarán según lo previsto. Aunque se consideraron alternativas, no se realizarán sustituciones en abril”.

La escalada del conflicto bélico, con bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y el asesinato del líder iraní Ali Khameneí hace algunas semanas, agudizaron la situación y provocaron esta decisión de la Fórmula 1.

Además, la navegación en el estrecho de Ormuz se ha complicado y el traslado de los equipos se dificulta, sumado a que las escuderías ya tenían buena parte de su instrumentación varada en Baréin debido a que allí se realizaron los test de pretemporada y ahora deberán resolver cómo lo retiran antes de que el conflicto bélico se agudice.