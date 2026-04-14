    • 14 de abril de 2026 - 18:31

    PSG arrolló a Liverpool en Anfield: doblete de Dembélé y pase a semifinales

    Con dos goles de Ousmane Dembélé, el PSG ganó 2-0 en Inglaterra, cerró un global 4-0 y avanzó a semifinales de la Champions League.

    Ousmane Dembélé fue la figura del PSG en la Champions League con un doblete ante Liverpool en Anfield. &nbsp;

    Ousmane Dembélé fue la figura del PSG en la Champions League con un doblete ante Liverpool en Anfield.

     

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El PSG confirmó su jerarquía en la Champions League al vencer 2-0 al Liverpool en Anfield, resultado que, sumado al 2-0 de la ida en París, le permitió cerrar un global de 4-0 y sellar su clasificación a semifinales del torneo europeo. El gran protagonista fue Ousmane Dembélé, autor de un doblete decisivo.

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    El Atlético Madrid golpeó al Barcelona en la Champions League y se llevó un triunfo clave como visitante. Julián Alvarez abrió el marcador con un golazo de tiro libre.  

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    Barcelona ganó en la Champions League pero no logró evitar la eliminación ante Atlético Madrid.  

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Champions League: Dembélé sentenció la serie en Inglaterra

    El PSG fue ampliamente superior en la serie de cuartos de final de la Champions League y lo volvió a demostrar en Anfield. Tras la ventaja obtenida en la ida, el conjunto francés liquidó la eliminatoria con un 1-0 de Ousmane Dembélé, quien abrió el marcador con una definición de zurda desde la medialuna, imposible para el arquero Giorgi Mamardashvili.

    Ya en tiempo de descuento, el delantero francés volvió a aparecer para marcar el 2-0 definitivo, aprovechando una contra letal tras una mala salida del Liverpool.

    https://www.espn.com.ar/video/clip/_/id/16574254

    Liverpool, sin reacción ante el poder del PSG

    El Liverpool FC nunca pudo encontrar respuestas futbolísticas para revertir la serie. La solidez del PSG y la eficacia en ataque terminaron por sentenciar una eliminatoria que ya estaba muy cuesta arriba desde el partido de ida en París.

    El conjunto inglés quedó eliminado de la Champions League, sin poder descontar en la serie global.

    PSG, candidato firme en la Champions League

    Con este resultado, el PSG accede a semifinales de la Champions League y se posiciona como uno de los grandes candidatos al título. El equipo francés, que ya conquistó su primera Orejona en la temporada 2024/25, mantiene intactas sus aspiraciones de lograr el bicampeonato europeo.

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