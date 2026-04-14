PSG arrolló a Liverpool en Anfield: doblete de Dembélé y pase a semifinales

Con dos goles de Ousmane Dembélé, el PSG ganó 2-0 en Inglaterra, cerró un global 4-0 y avanzó a semifinales de la Champions League.

Ousmane Dembélé fue la figura del PSG en la Champions League con un doblete ante Liverpool en Anfield.

El PSG confirmó su jerarquía en la Champions League al vencer 2-0 al Liverpool en Anfield, resultado que, sumado al 2-0 de la ida en París, le permitió cerrar un global de 4-0 y sellar su clasificación a semifinales del torneo europeo. El gran protagonista fue Ousmane Dembélé, autor de un doblete decisivo.

Champions League: Dembélé sentenció la serie en Inglaterra El PSG fue ampliamente superior en la serie de cuartos de final de la Champions League y lo volvió a demostrar en Anfield. Tras la ventaja obtenida en la ida, el conjunto francés liquidó la eliminatoria con un 1-0 de Ousmane Dembélé, quien abrió el marcador con una definición de zurda desde la medialuna, imposible para el arquero Giorgi Mamardashvili.

Ya en tiempo de descuento, el delantero francés volvió a aparecer para marcar el 2-0 definitivo, aprovechando una contra letal tras una mala salida del Liverpool.

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Liverpool, sin reacción ante el poder del PSG El Liverpool FC nunca pudo encontrar respuestas futbolísticas para revertir la serie. La solidez del PSG y la eficacia en ataque terminaron por sentenciar una eliminatoria que ya estaba muy cuesta arriba desde el partido de ida en París.