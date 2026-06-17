    • 17 de junio de 2026 - 16:34

    Qué edad tenían los jugadores de la Selección argentina cuando Messi hizo su debut en el Mundial

    El capitán está disputando su sexta Copa del Mundo con casi 39 años y varios de sus actuales compañeros ni siquiera habían comenzado a jugar al fútbol

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lionel Messi está muy cerca de cumplir 39 años (lo hará el próximo 24 de junio), pero parece que la edad no le pesa al astro argentino, que ayer brilló una vez más dentro de la cancha y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales (junto con Miroslav Klose) con su hat-trick ante Argelia en el 3-0 de la Selección en su estreno en la Copa del Mundo 2026.

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    El ídolo rosarino está disputando en Estados Unidos su sexto Mundial, que lo convierten hasta el momento en el futbolista que más certámenes de FIFA disputó en la actualidad. Cabe destacar que Cristiano Ronaldo podría alcanzar dicha cifra si logra jugar algún minuto ante Congo con la selección de Portugal. Además, el arquero mexicano Guillermo Ochoa también se encuentra en la lista de privilegiados, aunque solamente estuvo en cancha en tres Copas del Mundo.

    Para dimensionar el espectacular presente que atraviesa Messi con la Albiceleste y la vigencia que tiene el líder aún con el paso del tiempo, cabe repasar la edad que tenían sus actuales compañeros el día del debut de Lionel con la camiseta argentina en el Mundial 2006 que se disputó en Alemania.

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    Aquel 16 de junio de 2006, en Gelsenkirchen, el jugador del Barcelona tenía 18 años y 357 días cuando José Pekerman lo mandó al campo de juego en reemplazo de Maximiliano Rodríguez a los 74 minutos en el duelo de fase de grupos ante Serbia y Montenegro, que terminó 6-0. Incluso, La Pulga marcaría su primer gol a los 88′ luego de una asistencia de Carlos Tevez.

    Por ejemplo, Nicolás Otamendi, el jugador más veterano junto con Messi, en ese entonces había cumplido 18 años y se encontraba jugando en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield. Además, hay otro caso curioso: Lionel Scaloni, actual entrenador de Leo, era su compañero de equipo en Alemania 2006 y tenía 28 años.

    Otro de los campeones del mundo que compartieron el Mundial de Qatar con Messi, como por ejemplo Emiliano Dibu Martínez, en ese momento especial para Leo tenía 13 años y se encontraba en las divisiones menores del club Kimberley de Mar del Plata. Luego vendrían todos sus éxitos como arquero. Rodrigo De Paul, por su parte, tenía 12 años y Leandro Paredes, 11 y Giovanni Lo Celso, 10. El resto no había llegado al doble dígito: Lautaro Martínez (8), Alexis Mac Allister (7), Julián Álvarez (6) y Enzo Fernández (5). Mientras que Valentín Barco y Nico Paz apenas tenían un año de vida.

    Cuántos años tenían los jugadores de la Scaloneta el día en el que Messi debutó en 2006

    Nicolás Otamendi: 18 años.

    Gerónimo Rulli: 14 años.

    Emiliano Dibu Martínez: 13 años.

    Nicolás Tagliafico: 13 años.

    Juan Musso: 12 años.

    Rodrigo De Paul: 12 años.

    Leandro Paredes: 11 años.

    Giovani Lo Celso: 10 años.

    Gonzalo Montiel: 9 años.

    Marcos Senesi: 9 años.

    Nahuel Molina: 8 años.

    Cristian Cuti Romero: 8 años.

    Lisandro Martínez: 8 años.

    Lautaro Martínez: 8 años.

    Nicolás González: 8 años.

    Facundo Medina: 7 años.

    Alexis Mac Allister: 7 años.

    Exequiel Palacios: 7 años.

    Julián Álvarez: 6 años.

    Enzo Fernández: 5 años.

    Thiago Almada: 5 años.

    José Manuel Flaco López: 5 años.

    Giuliano Simeone: 3 años.

    Valentín Barco: 1 año.

    Nico Paz: 1 año.

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