Qué edad tenían los jugadores de la Selección argentina cuando Messi hizo su debut en el Mundial

El capitán está disputando su sexta Copa del Mundo con casi 39 años y varios de sus actuales compañeros ni siquiera habían comenzado a jugar al fútbol

Lionel Messi está muy cerca de cumplir 39 años (lo hará el próximo 24 de junio), pero parece que la edad no le pesa al astro argentino, que ayer brilló una vez más dentro de la cancha y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales (junto con Miroslav Klose) con su hat-trick ante Argelia en el 3-0 de la Selección en su estreno en la Copa del Mundo 2026.

El ídolo rosarino está disputando en Estados Unidos su sexto Mundial, que lo convierten hasta el momento en el futbolista que más certámenes de FIFA disputó en la actualidad. Cabe destacar que Cristiano Ronaldo podría alcanzar dicha cifra si logra jugar algún minuto ante Congo con la selección de Portugal. Además, el arquero mexicano Guillermo Ochoa también se encuentra en la lista de privilegiados, aunque solamente estuvo en cancha en tres Copas del Mundo.

Para dimensionar el espectacular presente que atraviesa Messi con la Albiceleste y la vigencia que tiene el líder aún con el paso del tiempo, cabe repasar la edad que tenían sus actuales compañeros el día del debut de Lionel con la camiseta argentina en el Mundial 2006 que se disputó en Alemania.

image

Aquel 16 de junio de 2006, en Gelsenkirchen, el jugador del Barcelona tenía 18 años y 357 días cuando José Pekerman lo mandó al campo de juego en reemplazo de Maximiliano Rodríguez a los 74 minutos en el duelo de fase de grupos ante Serbia y Montenegro, que terminó 6-0. Incluso, La Pulga marcaría su primer gol a los 88′ luego de una asistencia de Carlos Tevez.