    • 25 de marzo de 2026 - 22:58

    Repechaje Mundial 2026: cuántos cupos quedan y cómo se define la clasificación

    El Repechaje Mundial define seis plazas para el Mundial 2026: hay 22 selecciones en carrera y Bolivia busca su lugar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A días del cierre de las Eliminatorias, el Repechaje Mundial 2026 definirá los últimos seis clasificados para el torneo que se disputará en Norteamérica. Con 22 selecciones en carrera, el cronograma ya está confirmado y genera gran expectativa, especialmente en Sudamérica por la ilusión de Bolivia, que juega este jueves.

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    El Mundial, que comenzará el 11 de junio, será el primero con 48 equipos, por lo que el repechaje cobra una relevancia inédita. En este contexto, los cruces se disputarán en la última semana de marzo y los primeros días de abril, con partidos decisivos a eliminación directa.

    Repechaje Mundial: fechas y partidos clave

    El calendario indica que las semifinales se jugarán el jueves 26 y el viernes 27 de marzo, mientras que las finales serán entre el 31 de marzo y el 1 de abril. En el repechaje intercontinental, Bolivia enfrentará a Surinam el 26 de marzo en Monterrey y, si avanza, definirá su clasificación ante Irak el 1° de abril.

    En la otra llave, Nueva Caledonia jugará ante Jamaica, mientras que la República Democrática del Congo espera en la final por tener mejor ranking.

    Europa define cuatro plazas decisivas

    El repechaje europeo también concentra gran atención, con 16 equipos distribuidos en cuatro zonas. Entre los cruces destacados aparecen potencias como Italia, que enfrentará a Irlanda del Norte, y otros duelos como Gales vs. Bosnia, Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania.

    Cada zona tendrá semifinales y una final a partido único, y los cuatro ganadores accederán directamente al Mundial. Por ejemplo, el vencedor del repechaje A se integrará a un grupo con Canadá, Qatar y Suiza.

    Además, el sistema ya tiene definidos los grupos para los clasificados, lo que permitirá que cada equipo conozca inmediatamente a sus rivales en la fase inicial.

    El escenario muestra que, pese a la ampliación del torneo, el acceso sigue siendo altamente competitivo y cada partido representa una final anticipada.

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