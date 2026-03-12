River le gana a Huracán con polémica, VAR y expulsiones

Por la Liga Profesional , River vence 2-1 a Huracán en el Ducó: Driussi abrió el marcador, Caicedo empató de penal y Montiel puso la ventaja tras un fallo del VAR.

El partido entre River Plate y Huracán marcó el debut de Eduardo Coudet como entrenador del Millonario.

En un partido caliente por la Liga Profesional, River vence 2-1 a Huracán en el estadio Tomás A. Ducó por el Torneo Apertura. El equipo de Eduardo Coudet se había adelantado con gol de Sebastián Driussi, pero Jordy Caicedo empató de penal para el Globo. En el complemento, Gonzalo Montiel volvió a poner arriba al Millonario desde los doce pasos.

El encuentro comenzó intenso en Parque Patricios. Huracán tuvo la primera chance clara a los 10 minutos, cuando Jordy Caicedo quedó mano a mano con el arquero Santiago Beltrán, que respondió con una buena intervención para mantener el cero. River respondió con presión alta y empezó a ganar terreno en campo rival.

La apertura del marcador llegó a los 26 minutos del primer tiempo, cuando Gonzalo Montiel envió un centro desde la derecha y Sebastián Driussi apareció por el segundo palo para marcar de cabeza el 1-0, convirtiendo además el primer gol de la era de Eduardo Coudet como entrenador del Millonario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032260512268873768&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE RIVER!



Driussi cabeceó tras una gran jugada y puso el 1-0 vs. Huracán.#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/jIJNdP13gj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026 Huracán reaccionó y logró la igualdad cerca del cierre de la primera etapa. Lucas Martínez Quarta cometió una infracción sobre Caicedo dentro del área, el árbitro Nicolás Ramírez revisó la acción en el VAR y sancionó penal. Jordy Caicedo ejecutó con precisión y estableció el 1-1 justo antes del descanso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032265193330245847&partner=&hide_thread=false ¡LO EMPATÓ EL GLOBO! Caicedo cambió penal por gol para el 1-1 vs. River #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/BTh7VPye3Z — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026 Penal atajado, VAR y expulsiones en un segundo tiempo caliente El complemento tuvo de todo. River tuvo una gran oportunidad a los 20 minutos, cuando el árbitro cobró penal por falta sobre Ian Subiabre. El encargado de ejecutarlo fue Juan Fernando Quintero, pero Hernán Galíndez se lució y le atajó el remate, manteniendo el empate en el Ducó.