River vence 1-0 a Sarmiento con gol de taco de Driussi

En el estadio Monumental, River se impone 1-0 frente a Sarmiento por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional . El gol lo convirtió Sebastián Driussi a los 41 minutos del primer tiempo , en un partido en el que el equipo de Eduardo Coudet busca consolidar su buen momento.

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El Millonario tomó el control del juego desde el inicio y generó varias situaciones de peligro. Durante la primera etapa, el conjunto local presionó alto y contó con oportunidades claras a través de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Lucas Martínez Quarta , aunque recién pudo romper el cero sobre el cierre del primer tiempo.

La apertura del marcador llegó a los 41 minutos del primer tiempo , cuando Sebastián Driussi apareció en el área para marcar el 1-0 de River ante Sarmiento . El delantero aprovechó un momento de dominio del equipo local y desató el festejo de los hinchas en el Más Monumental .

Minutos antes, el partido había tenido una acción determinante: Gabriel Díaz fue expulsado a los 39 minutos tras ver la segunda tarjeta amarilla, dejando a Sarmiento con diez jugadores en el tramo final de la primera mitad.

¡EL TACO DE DRIUSSI! Gran recurso del delantero de River para marcar el 1-0 del Millonario de Coudet ante Sarmiento en el Más Monumental por el #TorneoApertura . ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PV1wt0nxrt

Con un hombre más y la ventaja en el marcador, River intenta manejar el ritmo del encuentro , mientras que el equipo dirigido por Facundo Sava busca resistir y aprovechar alguna contra para empatar.

Desarrollo del partido en el Monumental

En los primeros minutos del encuentro, River mostró mayor iniciativa ofensiva y obligó al arquero Javier Burrai a intervenir en varias ocasiones. Entre las más claras estuvo un remate de Aníbal Moreno desde la medialuna que pasó cerca del palo.

Otra situación peligrosa ocurrió cuando Lucas Martínez Quarta quedó solo en el segundo palo, pero su definición se fue por encima del travesaño.

Además, el cuerpo técnico de River encendió las alarmas cuando Kendry Páez quedó sentido de la rodilla tras un movimiento brusco, aunque el mediocampista pudo continuar en el campo de juego.

Formaciones de River y Sarmiento

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Kendry Páez, Ian Subiabre y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Gabriel Díaz, Manuel García, Cristian Zabala, Carlos Villalba; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.