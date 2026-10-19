San Juan será sede de una triple cita internacional de BMX Racing

Bicicross San Juan, en Rawson, recibirá del 23 al 25 de octubre a entre 400 y 500 pilotos para disputar la Copa Latina, la Iberoamericana y la novena fecha del Argentino.

Triple. El Bicicross San Juan tendrá una semana más que intensa con triple programación del mejor BMX.

San Juan volverá a convertirse en uno de los principales centros de atención del bicicross de Sudamérica. Desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre, la pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson, será escenario de una triple competencia de BMX Racing, modalidad carrera, que reunirá a pilotos argentinos y de distintos países de Sudamérica.

Durante el fin de semana se espera la participación de entre 400 y 500 pilotos, de los cuales cerca de un centenar serán sanjuaninos. También llegarán corredores de distintas provincias argentinas, entre ellas Mendoza, La Rioja, Córdoba y Buenos Aires, además de representantes de diferentes países sudamericanos.

La propuesta estará conformada por la Copa Latina, la Copa Iberoamericana y la novena fecha del Campeonato Argentino de Bicicross, configurando un fin de semana de gran relevancia para esta disciplina. La competencia será organizada por el Club Bicicross San Juan y contará con la fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross.

El evento había sido anunciado oficialmente en diciembre de 2025 por la Federación Argentina de Bicicross y contará con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan. La llegada de cientos de pilotos y acompañantes también posiciona a la provincia como sede de grandes competencias y como punto de encuentro para el deporte regional.

La actividad tendrá una programación completa durante las tres jornadas, con distintas instancias de competencia para los pilotos participantes.