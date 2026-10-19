RTO en San Juan: caída de la demanda en los talleres e incertidumbre por la temporada de verano

La postal de los talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de San Juan cambió. En una época en la que históricamente comienza a crecer la circulación de vehículos antes de las vacaciones, el movimiento todavía no aparece con la intensidad esperada. Por el contrario, desde el sector advierten que la baja de la demanda se hizo más evidente este año y que están lejos de lograr la cantidad de autos que registraron en temporadas anteriores.

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“Hace dos semanas nos pusimos a pintar, porque los mismos chicos no saben qué hacer. Estábamos realmente sin hacer nada”, contó Esteban Labado, gerente de RTO San Juan, en diálogo con DIARIO DE CUYO. El panorama llega al punto tal que, de acuerdo a lo que señaló, pueden pasar horas sin que entre algún vehículo al taller.

La caída se produce en un escenario particular. Según Labado, el parque automotor de la provincia continúa creciendo, pero esa expansión no se traduce en una mayor cantidad de revisiones. Si bien los talleres habían registrado un incremento en el número de controles durante años anteriores para esta época, la tendencia comenzó a revertirse y ahora la disminución se percibe con mayor fuerza en la actividad cotidiana.

En el sector esperan que la cercanía de las vacaciones impulse las revisiones, aunque todavía no pueden anticipar con qué intensidad. La expectativa es alcanzar, al menos, un nivel de actividad similar al del año pasado. Pese a no contar con estadísticas, el empresario local aseguró que la caída se observa en el día a día.

Uno de los puntos que Labado buscó despejar es el costo de la revisión técnica. Según sostuvo, las tarifas de San Juan se mantienen por debajo de las que se cobran en otras provincias, por lo que considera que el precio no es el principal motivo de la caída.

“Nos hemos alineado así para que no sea una excusa la parte económica”, explicó el empresario local sobre el trabajo conjunto que vienen realizando los talleres de la provincia para mantener las tarifas en niveles que permitan sostener la actividad.

Durante un tiempo, los establecimientos tuvieron dificultades para trasladar los aumentos salariales al precio de las revisiones lo que generaba desequilibrios financieros internos debido a las obligaciones que se deben afrontar mes a mes. Luego de ajustar los números, lograron alcanzar un equilibrio que les permite cubrir los costos operativos y mantener al personal. Por ahora, aseguró, las tarifas seguirán sin cambios, siempre que no se produzcan modificaciones importantes en los salarios.

En torno a esto, el cuadro tarifario en la provincia es el siguiente:

Auto/Sedán

Hasta 3 años – Oblea de DNRPA

De 3 años en adelante - $45.000

SUV/Camioneta/Furgón

Hasta 3 años – Oblea de DNRPA

De 3 años en adelante - $53.000

El crecimiento del parque automotor que no se refleja en los talleres

La disminución de las revisiones plantea un interrogante para el sector: cada año hay más vehículos en circulación en San Juan, pero esa tendencia no se refleja en los controles técnicos.

Para Labado, una parte de la explicación está vinculada con los conductores que deciden no realizar la revisión y con la existencia de obleas o revisiones apócrifas. Según advirtió, esas prácticas afectan a los talleres habilitados y dificultan que la cantidad de controles acompañe el crecimiento del parque automotor. La situación también se refleja en la organización interna de los establecimientos.

La falta de vehículos obliga a revisar el uso de los recursos humanos y operativos, en contraste con los períodos en los que la demanda exige reforzar los equipos para atender a los conductores.

Temporadas altas cada vez más cortas y las expectativas puestas en las vacaciones de verano

La expectativa ahora está puesta en el movimiento previo a las vacaciones de verano y la responsabilidad de los conductores sanjuaninos de dejar a punto sus vehículos previo a salir de viaje. Sin embargo, Labado señaló que la temporada alta también cambió respecto de años anteriores y que el período de mayor actividad se concentra en menos semanas.

“Si lo comparamos con cinco años atrás, a principios de diciembre se notaba un fuerte movimiento y a fines de febrero seguía la demanda”, recordó. En la actualidad, explicó, el repunte suele aparecer recién después del 20 de diciembre, cuando muchas personas comienzan a viajar para pasar las fiestas fuera de la provincia, y empieza a disminuir durante la primera quincena de febrero.

Pese al escenario actual, Labado confía en que la demanda repuntará en la previa a las vacaciones de verano. La incógnita es cuánto crecerá y si ese movimiento alcanzará para compensar la caída que vienen registrando los talleres.

“Repuntar va a repuntar, no sabemos en qué magnitud”, concluyó el gerente de RTO San Juan.