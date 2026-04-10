    • 10 de abril de 2026 - 14:42

    San Juan volvió al podio nacional en fútbol silencioso en Buenos Aires

    La Asociación de Sordos de San Juan logró el tercer puesto en el Campeonato Nacional 2026 consolidándose como una de las potencias del país.

    Podio. La selección de San Juan finalizó en la tercera posición del Nacional en Buenos Aires.

    Podio. La selección de San Juan finalizó en la tercera posición del Nacional en Buenos Aires.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Asociación de Sordos de San Juan (ASSJ) volvió a escribir una página destacada en el deporte adaptado al quedarse con el tercer puesto en el Campeonato Nacional de Fútbol Silencioso 2026, disputado en la Ciudad de Buenos Aires los días 2, 3 y 4 de abril.

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    El certamen reunió a ocho asociaciones de todo el país: cuatro de Buenos Aires (ASAM, ASO, UAS y ASLP) y cuatro del interior (Córdoba, Rosario, Santa Fe y San Juan). En este contexto competitivo, el conjunto sanjuanino logró subirse nuevamente al podio, reafirmando su crecimiento y protagonismo a nivel nacional.

    El camino no comenzó de la mejor manera para los espartanos. En su debut frente a ASAM (Buenos Aires), fue derrota por 6-0, un resultado que no reflejó lo sucedido en cancha, condicionado por el desgaste físico tras más de 15 horas de viaje en minibús, llegando el mismo día del partido. Luego, el equipo sumó tres puntos ante la no presentación de OCS (Córdoba) y cerró la fase de grupos con una contundente victoria por 3-0 frente a UAS (Buenos Aires), logrando así la clasificación a semifinales.

    En esta instancia, San Juan fue la única provincia del interior en meterse entre los cuatro mejores equipos del país, junto a ASO, ASLP y ASAM. En semifinales, la ASSJ cayó por 2-0 frente a ASO en un encuentro definido por jugadas de pelota parada. Sin embargo, el equipo mostró carácter y se recuperó en el partido por el tercer puesto, donde goleó 6-1 a ASLP para asegurarse un lugar en el podio.

    EQUIPO DE SAN JUAN

    El equipo dirigido por Leonardo Pérez contó con el acompañamiento de un sólido cuerpo técnico integrado por Naomí Basañez (ayudante de campo), Mayco Aguilera (preparador físico), Ubaldo Páez (masajista y aguatero) y el delegado general Rodolfo Vega.

    El plantel que representó a San Juan estuvo conformado por Armando Pellegrini, Luciano Domínguez, Gustavo Maldonado, Facundo Suárez, Ángel Rodríguez, Jonathan Castillo, Enzo Campillay, Fabricio Vila, Nicolás Riveros, Jorge Martínez, Ricardo Pedrozo, Mariano Gómez, Gustavo Tello, Jorge Quiroga, Alejandro Vera, Axel Varela, Alex Papurello, Nehemías Segura y su capitán, Ricardo Mestre.

    Cabe destacar el permanente acompañamiento del área de Deporte Adaptado, presidida por Julián Suraci, y el respaldo de la Secretaría de Deporte de San Juan, que permiten sostener los entrenamientos, el acceso a materiales, los espacios deportivos y la participación en competencias federales y nacionales.

    Este nuevo logro no solo ratifica el nivel deportivo de la Asociación de Sordos de San Juan, sino que también posiciona al fútbol silencioso de la provincia entre los mejores del país, siendo un verdadero orgullo para todo el deporte sanjuanino.

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