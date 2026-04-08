San Lorenzo empató 1-1 con Recoleta en su debut en la Copa Sudamericana

San Lorenzo igualó 1-1 ante Recoleta en Paraguay por la Copa Sudamericana. Auzmendi marcó el gol del empate tras empezar en desventaja.

San Lorenzo empató en su debut en la Copa Sudamericana 2026 ante Recoleta en Paraguay.

En el inicio de la Copa Sudamericana, San Lorenzo empató 1-1 ante Recoleta en Paraguay por la primera fecha del Grupo D. El equipo argentino comenzó en desventaja pero reaccionó a tiempo y logró rescatar un punto en un partido que dejó sensaciones mixtas en su debut internacional.

Copa Sudamericana: reacción a tiempo de San Lorenzo El conjunto paraguayo golpeó primero y se puso en ventaja, complicando el arranque del Ciclón. Sin embargo, Rodrigo Auzmendi apareció dentro del área y marcó el 1-1, convirtiendo el primer gol de San Lorenzo en esta edición del torneo.

El empate llegó en un momento clave del partido, luego de un inicio en el que el equipo argentino mostró dificultades para imponerse en campo rival y generar situaciones claras de peligro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042005937892769866&partner=&hide_thread=false ¡RECOLETA SE PUSO 1-0 CONTRA EL CICLÓN!



Wlk encontró la pelota en un rebote y abrió el marcador ante San Lorenzo, por la CONMEBOL #Sudamericana.



Mirá nuestros partidos de CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/ymlKNCrl2z — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 8, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042007284193046633&partner=&hide_thread=false Defincion de primera de Auzmedi que anota el empate de San Lorenzo en Asuncion #Sudamericana pic.twitter.com/jLW7dYyY3v — Football Plus (@FootballPlusX) April 8, 2026 Un punto que deja dudas en el debut A lo largo del encuentro, San Lorenzo no logró sostener el dominio ni traducir la posesión en llegadas concretas, en un desarrollo parejo y con tramos favorables para el conjunto local.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez, que venía de un triunfo en el torneo local, no pudo mantener ese envión en el plano internacional y dejó escapar la chance de comenzar con una victoria en un grupo exigente.