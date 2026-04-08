San Lorenzo empató 1-1 con Recoleta en su debut en la Copa Sudamericana

En el inicio de la Copa Sudamericana, San Lorenzo empató 1-1 ante Recoleta en Paraguay por la primera fecha del Grupo D. El equipo argentino comenzó en desventaja pero reaccionó a tiempo y logró rescatar un punto en un partido que dejó sensaciones mixtas en su debut internacional.
Copa Sudamericana: reacción a tiempo de San Lorenzo
El conjunto paraguayo golpeó primero y se puso en ventaja, complicando el arranque del Ciclón. Sin embargo, Rodrigo Auzmendi apareció dentro del área y marcó el 1-1, convirtiendo el primer gol de San Lorenzo en esta edición del torneo.
El empate llegó en un momento clave del partido, luego de un inicio en el que el equipo argentino mostró dificultades para imponerse en campo rival y generar situaciones claras de peligro.
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Un punto que deja dudas en el debut
A lo largo del encuentro, San Lorenzo no logró sostener el dominio ni traducir la posesión en llegadas concretas, en un desarrollo parejo y con tramos favorables para el conjunto local.
El equipo dirigido por Gustavo Álvarez, que venía de un triunfo en el torneo local, no pudo mantener ese envión en el plano internacional y dejó escapar la chance de comenzar con una victoria en un grupo exigente.
Cómo queda el panorama del grupo
Con este resultado, San Lorenzo suma su primer punto en el Grupo D, que comparte con Santos y Deportivo Cuenca, además de Recoleta.
El empate obliga al equipo de Boedo a hacerse fuerte en condición de local en las próximas fechas si quiere meterse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo.