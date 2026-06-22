Sanjuaninos se preparan para desafiar las aguas heladas del Glaciar Perito Moreno

La cuenta regresiva ya comenzó para un grupo de nadadores sanjuaninos que se alista para afrontar uno de los desafíos más extremos de la natación en aguas abiertas. Con entrenamientos específicos y sesiones en aguas de baja temperatura, Beatriz Lund, Laura Ortega, Francisco Rodríguez y Lucy Merino se preparan para participar de la Copa Desafío Aguas Frías 2026. La prueba se desarrollará frente al imponente Glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz.

La competencia, denominada Winter Swimming World Cup 2026 (Copa Mundial de Natación de Invierno), se llevará a cabo del 2 al 9 de agosto en El Calafate y reunirá a deportistas de distintos países que pondrán a prueba su resistencia física y mental en condiciones extremas.

El reto consiste en completar un recorrido de 500 metros en aguas heladas y en un tiempo máximo de 20 minutos. Como novedad, esta cuarta edición contará con una piscina flotante desmontable instalada sobre el Canal de los Témpanos, un escenario único rodeado por uno de los paisajes más impactantes de la Patagonia argentina.

Para llegar en óptimas condiciones, los representantes sanjuaninos vienen desarrollando una intensa preparación sin utilizar traje de neopreno, tal como exige la disciplina. Los entrenamientos se realizan en distintos espejos de agua de la provincia, buscando adaptar el organismo a las bajas temperaturas y mejorar la tolerancia al frío.

Durante el último fin de semana, el plan de trabajo incluyó dos jornadas exigentes. El sábado, los deportistas realizaron una sesión de 20 minutos de nado en el Dique de Ullum, donde la temperatura del agua alcanzó los 11,8 grados centígrados. Más tarde repitieron la experiencia en el Dique Punta Negra, con una temperatura de 12,8 grados.

El domingo, la preparación continuó con nuevas inmersiones de 20 minutos en el Dique Cuesta del Viento y posteriormente en el Dique Valle Fértil, completando así un recorrido por distintos escenarios naturales de la provincia.

Además del trabajo en el agua, la rutina contempla ejercicios de adaptación al frío, técnicas de respiración y protocolos de entrada en calor que permiten a los nadadores afrontar las condiciones extremas de manera segura.

Mientras avanzan hacia la cita mundialista de 2026, los deportistas ya proyectan nuevos desafíos. Entre sus objetivos a mediano plazo aparece otra competencia de aguas frías prevista para 2028 en el mismo escenario patagónico, una meta que alimenta la motivación de este grupo de sanjuaninos que busca llevar la bandera provincial a una de las pruebas más exigentes del calendario internacional.