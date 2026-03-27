Selección Argentina: baja por lesión de Panichelli obliga a Scaloni a rearmar el plantel

El delantero cordobés sufrió la lesión en un entrenamiento y quedó fuera de la consideración.

La Selección Argentina recibió una noticia negativa durante el entrenamiento de este jueves: el delantero cordobés Joaquín Panichelli sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y no podrá ser tenido en cuenta en lo que resta del proceso hacia el Mundial.

La lesión se produjo en la práctica vespertina, en la previa del amistoso frente a Mauritania. El atacante, que milita en Racing de Estrasburgo, debió retirarse del campo entre gestos de dolor, lo que generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico y sus compañeros. Horas más tarde, los estudios médicos confirmaron el diagnóstico.

En un primer momento, existía la expectativa de que se tratara de una dolencia de menor gravedad que no comprometiera su presencia en la lista definitiva. Sin embargo, los resultados descartaron esa posibilidad y evidenciaron una lesión de la misma índole que la sufrida por el jugador hace dos años.

Panichelli atravesaba un presente destacado en la Ligue 1, donde se posicionaba como uno de los máximos goleadores del torneo con 16 tantos, rendimiento que lo había llevado a ser considerado en la órbita de la Selección. Su buen momento derivó en su debut con el combinado nacional en un amistoso ante Angola a fines de 2025.