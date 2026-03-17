    • 17 de marzo de 2026 - 22:48

    Selección Argentina: jugaría en La Bombonera ante Guatemala

    La Selección Argentina enfrentará a Guatemala el 31 de marzo y todo indica que se despedirá del país en La Bombonera antes del Mundial 2026.

    La Selección Argentina podría volver a La Bombonera para su despedida antes del Mundial.

    La Selección Argentina podría volver a La Bombonera para su despedida antes del Mundial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina ya tiene casi definido su próximo compromiso: enfrentará a Guatemala el martes 31 de marzo en un amistoso que marcará su despedida del país antes del Mundial 2026, y todo apunta a que el escenario elegido será La Bombonera tras la imposibilidad de utilizar el estadio Monumental.

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    La Bombonera, la sede elegida

    La decisión de mudar el partido responde a un motivo concreto: el estadio Monumental no estará disponible por un recital programado para esa misma fecha, lo que obligó a la AFA a buscar una alternativa.

    En ese contexto, Boca aceptó ceder La Bombonera, un estadio que ya fue utilizado como despedida antes del Mundial de Qatar 2022, en aquella recordada goleada frente a Venezuela que se vivió con clima de fiesta.

    Además, se descartaron otras opciones como el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario o el Gigante de Arroyito, por lo que todo indica que el encuentro se disputará en Brandsen 805.

    Un amistoso tras la cancelación de la Finalissima

    El duelo ante Guatemala surgió luego de la cancelación de la Finalissima, que iba a enfrentar a Argentina con España.

    Ante ese escenario, la AFA aceleró gestiones para asegurar un rival en la fecha FIFA de marzo, logrando cerrar este amistoso que servirá como preparación previa a la lista definitiva para el Mundial.

    Para conocer más sobre el camino de la Albiceleste, podés leer en nuestro portal: <a href="#">todos los amistosos previos al Mundial 2026</a>.

    Último ensayo antes del Mundial

    Este partido será clave porque representa el último encuentro en suelo argentino antes de la Copa del Mundo, ya que los próximos compromisos de la Selección serían en el exterior con el plantel definitivo.

    La idea del cuerpo técnico es replicar un clima similar al de otras despedidas, con estadio lleno y fuerte apoyo del público, en un contexto donde la Albiceleste buscará defender el título conseguido en Qatar.

    Sin embargo, el antecedente más reciente en La Bombonera no fue favorable, ya que allí sufrió una derrota ante Uruguay en 2023 por Eliminatorias, en lo que fue su primera caída tras ser campeón del mundo.

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