Selección Argentina le ganó a la Sub 20 y Scaloni liberó al plantel hasta el lunes

La Selección Argentina continuó con su preparación tras el triunfo ante Mauritania y sumó un nuevo ensayo en Ezeiza . En ese contexto, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 1-0 a la Sub 20 en un amistoso interno con futbolistas que tuvieron pocos minutos.

El entrenamiento comenzó pasadas las 10 de la mañana. Mientras los titulares ante Mauritania realizaron tareas regenerativas , el resto del plantel enfrentó al combinado juvenil dirigido por Diego Placente. El resultado fue 1-0 con gol de José Manuel López, quien sigue sumando puntos en la consideración.

Durante el amistoso también sumaron minutos Juan Musso, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone. El objetivo fue darle rodaje a quienes buscan un lugar en la lista definitiva del Mundial , en una etapa clave de evaluación.

Tras la jornada, el cuerpo técnico tomó una decisión importante. El plantel quedó liberado hasta el lunes , cuando volverán a reunirse para entrenar y concentrar de cara al próximo compromiso.

El siguiente desafío será ante Zambia, el martes en La Bombonera. Ese partido será el último en suelo argentino antes del viaje a Estados Unidos, donde el equipo realizará la puesta a punto final para la Copa del Mundo.

En cuanto a los plazos, Scaloni deberá presentar una lista preliminar antes del 11 de mayo, mientras que la nómina definitiva de 26 jugadores tendrá como fecha límite el 30 del mismo mes. La expectativa crece y cada entrenamiento puede ser determinante.