Stand Up Paddle, el deporte que con poco esfuerzo te permite "caminar" sobre el agua

En el parador Cactus, ubicado al final del embarcadero del Dique Punta Negra se puede practicar Stand Up Paddle , también conocido como SUP, un deporte que combina agua, adrenalina, equilibrio y la maravillosa sensación de creer que se camina sobre el agua con poco esfuerzo. Así, esta actividad deportiva que nació en Hawái se puede realizar en el marco de un paisaje más que maravilloso de la mano de la gente de SUP San Juan .

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El SUP, o surf de remo, es un deporte acuático que consiste en el uso de una tabla y un remo. La persona que lo practica se coloca de pie sobre la tabla y con ayuda del remo puede desplazarse y realizar diversos movimientos. Gracias a ello entra en juego todo el cuerpo, trabajando la zona abdominal, dorsal, cuádriceps, glúteos y la zona lumbar, siendo un entrenamiento integral del cuerpo. Además, el equilibrio entra en juego, siendo indispensable para no perder el control.

Lidia Fernández lleva prácticamente toda su vida vinculada al deporte y en los últimos años decidió apostar a este deporte que lleva tiempo en la provincia y aun guarda mucho potencial. Ella es quien está detrás del emprendimiento SUP San Juan y fue la guía de DIARIO DE CUYO para comprender las particularidades, secretos, tips y todo lo que se necesita saber antes de subirse a la tabla.

Lo primero que se tiene que tener en cuenta, incluso días previos a la salida al agua son las condiciones climáticas, ya que no es un deporte que se recomienda si hay presencia de viento, debido a que el cuerpo actúa como una especie de vela, dificultando el control y ampliando el riesgo de un accidente. Es por ello que, antes de cualquier travesía, Lidia chequea previamente las condiciones climáticas. Si todo está en optimas condiciones, se pacta día y horario.

Otra cuestión a tener en cuenta es que se debe acudir con ropa que se pueda mojar, aunque hay quienes directamente optan por trajes de baño, que también son bienvenidos. Y toda la práctica en el agua se hace descalzo, un detalle a considerar. Un tercer punto a tener en cuenta antes del ingreso al agua es el uso del protector solar, esté soleado o nublado, para cuidar la piel de la exposición.

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Lidia destaca que una de las primeras consideraciones a la hora de realizar el deporte es consultar si se sabe nadar, ya que caerse es algo que puede suceder en cualquier momento. Si la persona que acude no sabe nadar, se brindan tips en la previa. Sin embargo, es vital aclarar que sea una persona con o sin experiencia, la salida al agua se realiza si o sí con chaleco salvavidas, de lo contrario no se permite la practica de SUP.

En el caso de principiantes, luego de colocar los elementos de seguridad se brinda una clase previa para conocer las dinámicas propias del deporte. Hasta qué punto se debe ingresar la pala al agua, qué tipo de remada realizar para ir hacia la derecha o la izquierda, y aprender a montarse en la tabla, que es bastante sencillo, aunque el vértigo de los primeros minutos se puede sentir. Un elemento indispensable que debe estar presente, en el mismo grado de importancia que el chaleco es la pita, se trata de una correa de seguridad que está ligada a la tabla y se une al tobillo. De esta manera, se evita que la tabla se aleje de la persona en caso de caerse al agua.

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Hay distintos tipos de tablas para el SUP, que generalmente se clasifican en inflables y rígidas. Una tabla inflable la única ventaja que presenta es que es fácil de transportar, pero su performance en el agua no es tan buena como la tabla rígida. Si lo llevamos a costos, rondan entre los 350 a 400 dólares una tabla recreativa y una profesional para competencia puede alcanzar los 3.500 dólares. Sin embargo, en SUP San Juan tienen todos los insumos para poder realizar la práctica hasta cuatro personas a la vez con dos acompañantes, por lo que no es necesario comprar los materiales antes de iniciar.

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Con toda la información necesaria se inicia la práctica. Según el grado de equilibrio dependerá del tiempo que se tome la persona en colocarse de pie. El primer paso será subirse a la tabla y colocarse de rodillas en el medio, siempre con el remo tomado. Cuando se logre el primer nivel de estabilidad se procede a erguirse y pararse sobre la tabla. Que se mueva para todos lados es normal, e incluso pueden suceder algunas caídas en los primeros momentos.

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Una vez de pie, se toma el remo, que tiene una empuñadura en la parte superior. Para trasladarlo de un lado hacia el otro se debe realizar el movimiento sin soltarlo en la parte inferior. Con el agarre asegurado, recién se desplaza la mano hacia arriba. Al principio puede costar, hasta que el propio cerebro y cuerpo se adapta solo al movimiento, logrando que sea natural el cambio de izquierda a derecha.

Y así se puede practicar SUP en Punta Negra. Las primeras clases consisten en llegar hasta el paredón del dique con una remada moderada y siempre en compañía de los instructores, y luego se puede ir aumentando la dificultad, con travesías de hasta dos horas, aprendiendo a girar sobre las boyas que hay en el agua como a realizar distintos trucos, siendo uno con la tabla y la pala.

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Al caerse, hay que tener siempre en mente que la tabla no se irá ya que está amarrada a una de las piernas, pero no hay que soltar el remo. Si bien los mismos flotan, es un principio del deporte no soltar los elementos. La clave es no desesperarse y nadar con tranquilidad hasta la tabla para subirse a la misma y recuperar el aliento.

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Unos minutos son suficientes para sentir cómo cada parte del cuerpo entra en movimiento, siendo un ejercicio integral que permite disfrutar de las maravillosas postales que ofrece el Dique Punta negra, aunque se puede realizar en cualquier embalse como también en el mar.

El dato para aprender y practicar Stand Up Paddle

La actividad se desarrolla en el Dique Punta Negra, gracias a la presencia de San Juan SUP.

Las clases tienen un costo de $15.000, mientras que las travesías, con más de dos horas de duración, tienen un valor de $25.000. Es importante dejar en claro que todos los elementos que requiere la práctica son brindados por el emprendimiento. Además, siempre se va acompañado de un instructor para mayor seguridad.

Lo pueden realizar personas desde las 7 años en adelante. Quienes esten interesados en interiorizarse sobre la disciplina pueden coordinar con el staff de San Juan SUP en sus redes sociales (@sanjuansup).