Superclásico apasionante: con gol de Leandro Paredes de penal, Boca vence por 1 a 0 a River en el Monumental

El fútbol argentino se detiene este domingo: River y Boca se cruzan en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura, en una nueva edición del Superclásico.
El capitán xeneize anotó el 1 a 0 a los 50 minutos del primer tiempo, después de que Rivero metiera la mano tras un remate de Merentiel. Boca en ventaja en el entretiempo.
El partido, previsto para las 17 en el Estadio Monumental, será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports Premium.
El árbitro será Darío Herrera, mientras que Héctor Paletta estará en el VAR.
En total, habrá más de mil efectivos afectados, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento.Las puertas del estadio se abrirán a las 14:00, tres horas antes del inicio del partido.
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Kendry Páez, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.
Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.