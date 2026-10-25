TC en Rosario: Lambiris no perdonó y Tobías Martínez terminó remontando

El uruguayo coronó con éxito un gran fin de semana. Rossi y Werner, en gran recuperación, completaron el podio de la 3ª fecha de la Copa de Oro.

Positivo. Tobías Martínez remontó posiciones en la final en Rosario hasta terminar en el puesto 13 de la carrera que ganó Lambiris.

Cambiar de equipo en plena Copa de Oro del Turismo Carretera no es habitual, pero Mauricio Lambiris (Ford Mustang) lo hizo luego de la apertura del mini torneo en San Luis y vaya que le dio buenos resultados. El uruguayo apostó por la Scuderia JT de Jerónimo Teti y en su 2ª carrera con el equipo de Lobería ejerció un notable dominio en el autódromo de Rosario, donde se disputó la 3ª fecha de la Copa de Oro 2026.

El sanjuanino Tobías Martínez, con Camaro, culminó en la Final en la posición 13 con un tiempo total de 44:26.637 a 32.427. Mejorando así, lo que fue la clasificación del sábado y avanzando posiciones respecto de la grilla de largada.

La Final de la 2ª visita del Turismo Carretera al “Juan Manuel Fangio” santafesino fue una continuidad de lo que se había visto el sábado y el domingo a la mañana, ya que Lambiris dominó de principio a fin. El subcampeón 2021 y 2024 no le dio posibilidades a Matías Rossi (Toyota Camry), que lo escoltó durante las 25 vueltas, y alcanzó su 4ª victoria en 173 carreras en la categoría.

El podio esta 13ª fecha del campeonato 2026 tuvo los mismos integrantes que el que cedió este año en Santiago del Estero (5ª fecha), con Lambiris y Mariano Werner (Ford Mustang) intercambiando posiciones. El entrerriano del Fadel Racing produjo un gran avance en el circuito rosarino de 4.000 metros al llegar 3º luego de largar desde la 16ª posición, lo que le permitió terminar en el “top 3” por 3ª vez en el año.

“Hoy pudimos avanzar a puro ritmo, y es mérito del equipo. Fue a muerte, se dieron lindas maniobras y me respetaron los rivales. No está muerto el ‘Zorro’…”, señaló Werner en Campeones Radio y AM590 Continental.