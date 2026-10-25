    • 25 de octubre de 2026 - 16:50

    Boca e Independiente ya juegan el segundo tiempo y siguen 0-0 en Avellaneda

    El Xeneize y el Rojo volvieron al campo de juego para disputar el complemento en el Libertadores de América. El partido continúa empatado sin goles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca e Independiente ya disputan el segundo tiempo del encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

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    Los primeros 45 minutos terminaron 0-0, en un partido parejo y con situaciones para ambos lados. Boca intentó generar peligro con sus hombres de ataque, mientras que Independiente también buscó lastimar sobre el arco defendido por Álvaro Montero.

    Boca busca romper el cero en el complemento

    El Xeneize había contado con algunas oportunidades durante la primera mitad, aunque no logró concretarlas. Miguel Merentiel y Leonel Flores estuvieron entre los jugadores que intentaron acercar peligro al área rival.

    Independiente también tuvo sus momentos y buscó aprovechar las apariciones de sus futbolistas ofensivos, aunque tampoco pudo convertir antes del descanso.

    Con el inicio del segundo tiempo, ambos equipos buscan encontrar los espacios que no pudieron aprovechar durante la etapa inicial y quedarse con tres puntos importantes.

    El partido sigue abierto en Avellaneda

    Boca necesita sumar para mantenerse bien posicionado en la tabla anual y en su zona del Torneo Clausura, mientras que Independiente intenta hacerse fuerte como local.

    Por ahora, el encuentro continúa 0-0 en los primeros minutos del segundo tiempo, con todo por definirse en Avellaneda.

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