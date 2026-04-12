    • 12 de abril de 2026 - 14:29

    TC2000 en El Zonda: Matías Rossi hizo pesar su jerarquía y ganó la final

    Con el Toyota Corolla Cross demostró su superioridad en la actual temporada del TC 2000 y terminó ganando con absoluta justicia en El Zonda.

    Superior. Matías Rossi no dejó duda alguna en El Zonda. Mostró auto en la clasificación y fue superior en la Final del TC 2000.

    Superior. Matías Rossi no dejó duda alguna en El Zonda. Mostró auto en la clasificación y fue superior en la Final del TC 2000.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Zonda – Eduardo Copello fue el escenario de la segunda fecha de la temporada 2026 del TC2000, en un fin de semana que tuvo como gran protagonista a Matías Rossi y que además marcó el retorno de la largada detenida como gran novedad reglamentaria.

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    En el inicio de la final, todos los pilotos lograron una buena partida salvo Francisco Monarca, quien perdió terreno desde el vamos. Quien capitalizó la situación fue Tomás Fernández, que largó de manera impecable y se defendió con solidez de los ataques de Facundo Aldrighetti para quedarse con la punta de la competencia.

    La carrera tuvo rápidamente momentos de tensión. Nicolás Ginés protagonizó un fuerte golpe en la zona del puente, en el ingreso a la curva Juan María Traverso, lo que motivó la primera salida del auto de seguridad. Más adelante, Aldrighetti intentó superar a Fernández en el ingreso a la recta principal, pero se pasó en la maniobra y terminó tocándose con Gabriel Ponce de León. El piloto de Junín sufrió daños en su SUV —incluida la rotura del piso—, aunque pudo continuar en carrera, mientras que Rossi logró esquivar el incidente de manera milimétrica.

    Poco después, Monarca sufrió un fuerte impacto en la zona del rulo, lo que provocó la segunda neutralización de la competencia. Con un desarrollo accidentado, la final siguió cobrando protagonistas: a falta de diez minutos, Ponce de León debió abandonar por una falla en la caja de cambios, mientras que Franco Riva, ganador de la fecha inaugural, también quedó fuera de carrera.

    En el tramo decisivo, Fernández se pasó de largo en el ingreso a la recta principal y Rossi no perdonó: se puso a la par, lo superó con autoridad y tomó el liderazgo. Detrás, Emiliano Stang también dejó atrás a Fernández para ubicarse segundo, mientras que Nicolás Palau avanzó hasta el tercer lugar, relegando al joven piloto al cuarto puesto.

    Con la Toyota Corolla Cross N°1, Rossi selló una actuación contundente y se quedó con la victoria, la N°47 de su campaña en el TC2000 y la quinta en El Zonda, confirmando una vez más su dominio en el exigente trazado sanjuanino.

    EL TOP 10 DE LA FINAL DEL TC2000

    POS. PILOTO TIEMPO

    1° MATÍAS ROSSI 36:35.276

    2° EMILIANO STANG 0.688

    3° NICOLÁS PALAU 1.789

    4° TOMÁS FERNÁNDEZ 8.933

    5° FACUNDO ALDRIGHETTI 16.216

    6° FRANCO MORILLO 17.979

    7° DIEGO CIANTINI 18.256

    8° FRANCO RIVA 21.322

    9° NICOLÁS TRAUT 23.464

    10° BENJAMÍN SQUAGLIA 42.604

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