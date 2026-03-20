Torneo Apertura de AFA: Dos partidos abren la jornada 12 del certamen

La fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este viernes, en una jornada que contará con dos partidos. En Tucumán y en Bánfield arrancará una nueva jornada en AFA con Boca y River programados para el domingo.

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En uno de los encuentros, Atlético Tucumán recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata a partir de las 20, en un enfrentamiento entre dos equipos con realidades muy diferentes.

Atlético Tucumán llega a este cruce en un muy flojo momento, ya que cayó en cuatro de sus últimos cinco partidos y empató el restante. Es por esto que el “Decano” está 13° en la Zona B con seis unidades.

Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, pelea por ingresar a los playoffs, ya que está en la octava posición y estaría avanzando con lo justo.

El “Lobo Platense”, que tiene 14 puntos, podría escalar varias posiciones en caso de volver de Tucumán con los tres puntos.

A la misma hora Banfield recibirá a Tigre, en lo que será otro enfrentamiento entre dos equipos con necesidades muy diferentes.

Tigre, que tiene como una de sus grandes figuras al delantero David Romero, no solo está cuarto en la Zona B con 17 puntos, sino que también se ilusiona con dar pelea en la tabla anual que le otorga el título de Campeón de Liga al que finalice primero.

Del otro lado estará Banfield, que atraviesa un momento muy delicado y solo pudo sumar 10 puntos en igual cantidad de partidos, por lo que marcha undécimo.

FECHA 12 APERTURA AFA

Viernes 20/3:

Banfield - Tigre a las 20

Atlético Tucumán - Gimnasia La Plata a las 20

Sábado 21/3:

Vélez - Lanús a las 15:30

Defensa y Justicia - Unión de Santa Fe a las 17:45

Newell´s - Gimnasia de Mendoza a las 17:45

Independiente - Talleres de Córdoba a las 20

Belgrano de Córdoba - Racing a las 22:15

Domingo 22/3:

Sarmiento - Aldosivi a las 15:30

Estudiantes de Río Cuarto - River a las 17:45

Boca - Instituto de Córdoba a las 20

Argentinos Juniors - Platense a las 22:15

Independiente Rivadavia de Mendoza - Rosario a las 22:15

Lunes 23/3:

Estudiantes de La Plata - Central Córdoba (SdE) a las 19

Huracán - Barracas Central a las 21:15

Miércoles 25/3:

Deportivo Riestra - San Lorenzo a las 19