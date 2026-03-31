Torneo Apertura: San Lorenzo de Ullum fue clásico y es el puntero

Comenzó la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina y en el partido más trascendente de este martes, en Ullum, San Lorenzo se quedó con el clásico ante Juventud Zondina para ser único líder transitoriamente al menos. Unión perdió ante Colón y Desamparados no jugó.

El Santo ullunero se dio el gusto ante su gente y se quedó con el partido que todos quieren ganar y nadie quiere perder para subirse a la punta, esperando lo que pase con Desamparados ante Minero que fue postergado.

En tanto que en la calle Sargento Cabral, Colón Junior venció a Atlético Unión por 3-2 para prenderse en la pelea de arriba con peso propio. Michel García, Franco Goria y Jesús Navas marcaron los goles de Colón.

En cancha de Peñarol, Atlético Alianza se hizo fuerte y metió su segundo triunfo consecutivo al derrotar por 3-2 a Defensores de Argentinos, que perdió el paso y sufrió su segunda derrota en línea. Gustavo Pereira, en dos ocasiones, y Nicolás Silka marcaron los goles Lechuzos, descontando Ian Cuello y Sergio Fernández para Defensores.

En el Barrio Atlético, en un partido marcado por las polémicas, Atlético Trinidad logró empatar casi en el final 3-3 contra Sportivo Rivadavia.

En Alto de Sierra, FC López Peláez no perdonó nada ante Villa Ibañez de Ullum y terminó goleando 4-1. En el Oeste, Atlético Marquesado perdía por dos goles contra Peñarol, pero reaccionó y al final lo terminó empatando 2-2. Finalmente, en La Rinconada, Sportivo 9 de Julio sorprendió a Atenas Pocito para terminar goleando por 1-0 como visitante.

Este miércoles, en Zonda y desde las 17, Sarmiento recibirá a Carpintería, quedando pendiente el partido Minero-Desamparados.

FECHA 10 DEL TORNEO APERTURA

El Torneo Apertura no tiene pausa y este próximo sábado comenzará la fecha 10 con un solo partido y será en Ullum, donde San Lorenzo recibirá a López Peláez a partir de las 17.

El domingo se completará la fecha con el resto de los partidos. A partir de las 17, en Zonda, Juventud Zondina será local de Atenas Pocito, mientras que en el Este, Sportivo 9 de Julio recibirá a Colón Junior. En Rawson, Atlético Unión buscará su recuperación ante Atlético Marquesado, en tanto que en Chimbas, Sportivo Peñarol será local de Defensores de Argentinos. En el estadio del Centenario de Santa Lucía, Atlético Alianza jugará ante Atlético Trinidad mientras que en la Bebida, Sportivo Rivadavia recibirá a Atlético Minero.

En el Sur pocitato, Deportivo Carpintería jugará ante Villa Ibañez de Ullum y desde las 20,30 en Puyuta, Sportivo Desamparados será local de Sarmiento de Zonda en un choque de los extremos de la tabla de posiciones.