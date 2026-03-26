    • 26 de marzo de 2026 - 19:14

    Torneo Proyección: San Martín sufrió una dura goleada ante Huracán

    San Martín cayó 6-1 ante Huracán en el Torneo Proyección, quedó en el fondo de la tabla y crece la preocupación por su rendimiento.

    San Martín de San Juan fue goleado en el Torneo Proyección y preocupa su presente en la tabla.

    San Martín de San Juan fue goleado en el Torneo Proyección y preocupa su presente en la tabla.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Reserva de San Martín de San Juan sufrió un duro revés en el Torneo Proyección de Reserva del fútbol argentino: fue goleada 6-1 por Huracán en la fecha 6, en un resultado que expone su complicado presente. El equipo sanjuanino no logró reaccionar y quedó relegado en la tabla.

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    Torneo Proyección: dura caída en La Quemita

    El encuentro se disputó en el predio La Quemita, donde Huracán fue ampliamente superior. Los goles del Globo fueron convertidos por Pérez (2), Medina, Uribe, Babino y Maldonado, mostrando una contundencia que desbordó al conjunto sanjuanino.

    El Verdinegro nunca pudo hacer pie en el partido y fue superado en todas las líneas. La diferencia en el marcador reflejó lo sucedido en cancha: Huracán dominó y aprovechó cada oportunidad, mientras que San Martín mostró falencias defensivas y falta de respuesta.

    Cabe recordar que el equipo sanjuanino venía de una victoria ante Ferro Carril Oeste por 2-1, con goles de Barrera y Nievas, pero no logró sostener esa levantada en esta nueva presentación.

    San Martín, en zona de alarma

    Con esta derrota, San Martín quedó anteúltimo en la Zona B con apenas 3 puntos, encendiendo señales de preocupación en el inicio del certamen. El equipo aún no encuentra regularidad ni funcionamiento, lo que complica su panorama en el Torneo Proyección.

    En contrapartida, Huracán logró recuperarse tras dos derrotas previas y alcanzó los 10 puntos, escalando posiciones hasta meterse en la pelea por los primeros puestos.

    El desafío ahora para el conjunto sanjuanino será revertir este presente y recuperar confianza, en un torneo que recién comienza pero que ya muestra un escenario adverso.

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