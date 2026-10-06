Tras la goleada de España, la Sub 19 de Argentina busca recuperarse ante Italia y sellar su clasificación

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines buscará recuperarse este martes de la dura derrota sufrida ante España y quedarse con el segundo puesto de su zona en los World Skate Games Asunción 2026 . El equipo dirigido por Esteban Ávalos se medirá ante Italia en un partido que será determinante para definir las posiciones de cara a los cuartos de final.

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Argentina había comenzado su participación en el Mundial con una contundente victoria por 7-3 frente a Suiza , pero en su segunda presentación sufrió un duro golpe al caer 6-1 ante España . Ahora, los juveniles argentinos tendrán la oportunidad de volver al triunfo ante un rival directo como Italia.

El seleccionado nacional está integrado en su mayoría por jugadores sanjuaninos , que afrontarán el encuentro con la responsabilidad de conseguir un resultado que les permita terminar lo más arriba posible en la clasificación.

El entrenador Esteban Ávalos definió la formación para el trascendental encuentro frente a los italianos. Los elegidos para salir a la pista son:

Con esta base, Argentina intentará dejar atrás la caída ante España y volver a mostrar el nivel que tuvo en su debut ante Suiza.

Italia, un rival clave para definir la zona

El partido entre Argentina e Italia tendrá un valor especial porque ambos seleccionados se juegan buena parte de sus posibilidades de finalizar en el segundo lugar del grupo.

La clasificación será determinante para lo que viene en el torneo. Los ocho seleccionados participantes avanzarán a los cuartos de final, que se disputarán el jueves 8 de octubre con cruces entre equipos de diferentes zonas.

Por eso, más allá de conseguir la clasificación, la posición final en el grupo definirá el rival que Argentina tendrá en la siguiente instancia.

Después del 7-3 ante Suiza y el 6-1 sufrido frente a España, la Sub 19 argentina afrontará ante Italia una verdadera prueba de carácter. Los juveniles buscarán cerrar la fase de grupos con una victoria que les permita recuperar confianza y llegar fortalecidos a los cuartos de final de los World Skate Games.