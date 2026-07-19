Un show imponente abrió la previa a la final entre Argentina y España

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 arrancó con la aparición del streamer IShowSpeed y una impactante presentación de Post Malone , dos de las figuras elegidas por la FIFA para abrir el espectáculo previo a la final entre la Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Mundial 2026: todos los canales emitirán el Himno cantado por la Selección antes de la final

Con el corazón partío: la historia del mozo español que vive en San Juan y no sabe por quién hinchar

El streamer y youtuber estadounidense Speed, una de las personalidades más seguidas durante el torneo, fue el primero en salir a escena. Lo hizo con una presentación del tema “Champions” , cuyo estribillo repite “This is the World Cup” (“Esta es la Copa del Mundo”). Luego fue el turno de Malone , que apareció con una estética inspirada en la música country para interpretar “Chrome Heartbreaker” .

El evento, que comenzó a las 14.40, fue desarrollado junto al estudio creativo Balich Wonder Studio, responsable también de las ceremonias de apertura del torneo. La puesta en escena busca reflejar la diversidad cultural de un Mundial que, por primera vez en la historia, se disputó en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Una vez concluida la primera parte de la ceremonia de clausura, los arqueros de Argentina y España salieron al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos. Minutos después, el resto de los futbolistas de ambas selecciones completó la entrada en calor.

Uno de los momentos más esperados de la tarde será la interpretación del himno de Estados Unidos a cargo de Jennifer Hudson. Luego sonarán los himnos de la Argentina y España, en un cambio de protocolo inédito para una final de la Copa del Mundo.

El primer show de medio tiempo de la historia de los Mundiales

La gran novedad de esta final será el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la Copa del Mundo, una propuesta inspirada en el tradicional show del Super Bowl.

A diferencia de lo que sucede en el Super Bowl, el entretiempo no se extenderá a media hora, como se estimaba. De acuerdo con la información difundida en las últimas horas, el espectáculo durará 11 minutos y el descanso completo será de 17 minutos, apenas dos más que un entretiempo habitual. Ese tiempo incluirá el montaje y desmontaje del escenario.

La FIFA informó que el descanso tendrá una producción especial a con dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay. Así, entre los artistas confirmados para ese espectáculo aparecen: