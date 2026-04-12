    • 12 de abril de 2026 - 13:06

    Una primera vez inolvidable para la Fundación Incluyamos en el TC2000

    Vivieron su debut en una carrera y disfrutaron de una jornada llena de emoción y automovilismo.

    Fundación Incluyamos.

    Fundación Incluyamos.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Autódromo Eduardo Copello fue escenario de la adrenalina del TC2000 y de las demás categorías que acompañan pero también de la inclusión. Por primera vez, integrantes de la Fundación Incluyamos participaron de una salida recreativa para presenciar una competencia en vivo.

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    La experiencia fue vivida con entusiasmo y emoción por quienes asistieron, muchos de ellos debutando en un evento de este tipo. El sonido de los motores, el movimiento en boxes y el contacto directo con el ambiente del automovilismo generaron una jornada distinta e inolvidable.

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    Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de actividades, que permiten generar espacios de integración y nuevas experiencias para sus participantes.

    Así, en medio del espectáculo deportivo, El Zonda volvió a demostrar que también puede ser un lugar para compartir, incluir y acercar el automovilismo a todos.

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