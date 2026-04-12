Una primera vez inolvidable para la Fundación Incluyamos en el TC2000

Vivieron su debut en una carrera y disfrutaron de una jornada llena de emoción y automovilismo.

El Autódromo Eduardo Copello fue escenario de la adrenalina del TC2000 y de las demás categorías que acompañan pero también de la inclusión. Por primera vez, integrantes de la Fundación Incluyamos participaron de una salida recreativa para presenciar una competencia en vivo.

La experiencia fue vivida con entusiasmo y emoción por quienes asistieron, muchos de ellos debutando en un evento de este tipo. El sonido de los motores, el movimiento en boxes y el contacto directo con el ambiente del automovilismo generaron una jornada distinta e inolvidable.

fundacion incluyamos20261 Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de actividades, que permiten generar espacios de integración y nuevas experiencias para sus participantes.