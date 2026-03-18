Uno por uno, los 22 países que todavía sueñan con la clasificación al Mundial

El Mundial de Estados Unidos , México y Canadá 2026 está a la vuelta de la esquina pero aún restan definirse seis cupos para completar a las 48 selecciones entre el repechaje intercontinental y el europeo. En esta ocasión, repasamos qué países todavía sueñan con viajar a Norteamérica para disputar la Copa del Mundo , sus respectivos fixtures y posibles rivales.

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República Democrática del Congo es el único representante de la Confederación Africana. Luego de terminar en la segunda ubicación del grupo B por detrás de Senegal, dio el batacazo al eliminar a Camerún y Nigeria , dos potencias de la región. Al ser la segunda con mejor coeficiente FIFA , aguarda rival en la primera final que será el 31 de marzo ante Jamaica o Nueva Caledonia.

Por su parte, los de CONCACAF tuvieron la chance histórica de acceder directamente a la fase de grupos pero quedaron por detrás de Curazao , que dio el golpe en la ronda final. El 26 de marzo disputarán la final contra Nueva Caledonia y la final, si accede, será contra la entidad africana cinco días después.

En tanto, Los Kagus, apodo que reciben por un pájaro típico de las montañas de aquel país, obtuvieron la media plaza extra que le otorgó FIFA a la Confederación de Oceanía , luego de ubicarse segundos en un grupo que Nueva Zelanda dominó de principio a fin.

Cuadro 2: el ganador va al grupo I de Francia, Noruega y Senegal

Luego de una larga eliminatoria y de superar hasta cinco rondas de clasificación, Irak esperará rival en la final del repechaje por tener mejor coeficiente FIFA. Recientemente se generaron dudas respecto a su clasificación directa por la baja de Irán tras el conflicto armado en Medio Oriente, pero no hay nada confirmado. El 31 de marzo buscará su segunda participación mundialista (la primera fue en 1986) ante Bolivia o Surinam.

El conjunto del altiplano realizó una histórica campaña de la mano de Miguelito Terceros, que contribuyó con siete goles en las Eliminatorias Sudamericanas, incluído uno de penal ante Brasil en el partido final. El 26 de marzo se medirá ante el seleccionado de CONCACAF.

Los Suriboys hicieron una clasificatoria casi excelente pero Panamá les adelantó en puntos en la última fecha. Si logra vencer a La Verde el 26 de marzo y da el batacazo cinco días después ante Irak, será mundialista por primera vez en su historia.

Mundial: repechaje Europeo

Ruta A: el ganador va al grupo B con Canadá, Qatar y Suiza

Italia viene de ausentarse en las últimas dos ediciones del Mundial y busca desesperadamente regresar al plano internacional. Con Gennaro Gattuso como entrenador, quedó a seis puntos de Noruega, que hizo una eliminatoria perfecta. Así, la Nerazzurra se verá obligada a disputar una semifinal en Bérgamo frente a Irlanda del Norte el 26 de marzo y en la final, el 31, su rival saldrá de Gales o Bosnia y Herzegovina.

Por otra parte, Irlanda del Norte irá en busca su tercera participación mundialista luego de tener dos consecutivas en España 1982 y México 1986. Accedió al repechaje luego de su desempeño en la Nations League, ya que lideró el grupo K.

Gales es más de lo mismo, ya que fue primero de la zona H de la competencia europea. Además, quiere estar en la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva luego de Qatar 2022, en donde rompió una extensa racha de 64 años de ausencia. El 26 de marzo recibirán en Cardiff a Bosnia.

Bosnia y Herzegovina registra una única presencia en este torneo, que fue en Brasil 2014 donde compartió grupo con Argentina. Desde entonces, no estuvo tan cerca de volver como lo está ahora, tras quedar por detrás de Austria en las Eliminatorias Europeas.

Ruta B: el ganador va al grupo F con Japón, Países Bajos y Túnez

Ucrania tuvo la mala suerte de compartir la misma zona que Francia, último finalista en Qatar. Es que los comandados por Serhiy Rebrov terminaron segundos y jugarán en Valencia ante Suecia el 26 de marzo por un lugar en la final.

Varsovia será el escenario en el que Polonia recibirá a Albania el 26 de marzo para acceder a la definición e intentar obtener su tercer boleto consecutivo para el Mundial. Con un Robert Lewandowski en buena forma, tienen chances de lograrlo.

En tanto, Albania quiere seguir escribiendo su propia historia y tratará de estrenarse por primera vez en la Copa del Mundo, luego de ubicarse segunda en un grupo K liderado por Serbia, una de sus más acérrimas rivales.

El caso de Suecia es bastante llamativo, ya que hicieron una muy floja eliminatoria, en la que solo sacaron dos puntos. No obstante, su buen desempeño en Nations League le otorgó el derecho de jugar por un lugar en EEUU, México y Canadá.

Ruta C: el ganador va al grupo D con Australia, Paraguay y Estados Unidos

Desde aquel histórico tercer puesto en Corea/Japón 2002, Turquía permaneció afuera del torneo internacional de selecciones. Con una generación conducida por Kenan Yildiz y Arda Guler, los otomanos recibirán a Rumanía en Estambul el próximo 26 de marzo y cinco días después será la definición.

Tras quedar en segunda ubicación por detrás de Alemania en el Grupo A de las clasificatorias de Viejo Continente, Eslovaquia se ganó el derecho a la repesca y buscará replicar lo hecho en Sudáfrica 2010, su primera Copa del Mundo. En Bratislava, se medirá con Kosovo el 26 de marzo.

Por casualidades de la vida, este Mundial será en Estados Unidos, terreno en el que Rumania tuvo su mejor participación al llegar a cuartos de final. Luego de clasificar a Francia 1998, nunca más volvió a una cita mundialista y buscará dar el golpe en la capital turca.

La pequeña y emergente selección de Kosovo creció a pasos agigantados y dio la sorpresa al ser segunda en el grupo B liderado por Suiza. Jamás había estado tan cerca de un certamen de estas características y su estreno sería todo un hito.

Ruta D: el ganador va al grupo A con México, Corea del Sur y Sudáfrica

Dinamarca tuvo todo para clasificar directamente a la fase de grupos, pero perdió en el último partido ante Escocia, que le arrebató esa plaza en el grupo C. Enfrentará a Macedonia del Norte en Copenhague por un lugar en la final.

República Checa no volvió a un Mundial desde Alemania 2006 y, aunque estuvo cerca, ésta será una oportunidad dorada para regresar al plano internacional. Su primer obstáculo: la República de Irlanda, contra la que se medirá en Praga.

Hace cuatro años, Macedonia del Norte dio el gran batacazo al eliminar en la semifinal nada menos que a Italia, tetracampeona mundial. Luego cayó en la definición con Portugal y esta vez tendrá la chance de repetir aquello pero intentará salir vencedores en la final, siempre que supere a los daneses.

Lo de Irlanda en Eliminatorias fue de película. En la última fecha, venció sobre la hora a Hungría en Budapest 3-2 con triplete de Troy Parrot, hoy héroe nacional. Así, accedió a la repesca e intentará volver a la Copa, algo que no sucede desde el 2002.