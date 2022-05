Es una leyenda viviente. Su categoría y don de buena gente aún perdura en el ambiente tenístico pese a que se retiró hace nada menos que 26 años. El carisma que desparramó desde chiquita en los courts del mundo la hicieron 'inmortal' y por eso hoy en Roland Garros se vivirá una jornada muy especial. Es que será el momento del regreso a una cancha profesional de Gabriela Sabatina, la mejor jugadora argentina de tenis de la historia. Lo hará en el 'Torneo de Leyendas' del segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla sobre el polvo de ladrillo parisino, en la siempre coqueta Francia. A sus 52 abriles, la porteña disputará la modalidad de dobles con su amiga y especialista en la materia, Gisela Dulko, quien fue número uno del mundo en esta arista del tenis. A partir de las 6 horas de nuestro país se medirán ante las estadounidenses Lindsay Davenport y Mary Joe Fernandez.

Gabriela Sabatini ganó 27 títulos como profesional, siendo el más importante el US Open de 1990.

"Es muy difícil el tenis. Coordinar, principalmente para pegarle a la pelota. Y el smash ni te cuento. ¡La vista! Me pasa que pierdo la pelota. Empecé a preguntarle a otros jugadores si les pasaba lo mismo", comentó Sabatini, entre risas, en la entrevista que brindó el día previo a su regreso en el canal del Grand Slam.

La ex-número tres del mundo y ganadora de un US Open destacó los particulares entrenamientos que realizó en el último tiempo. "Me iba a correr y un día corrí 50 kilómetros de una en Buenos Aires. Después hice unas etapas en Tour de France. Me incliné por esas cosas y las disfruto porque son mi clave a tierra. Dejé de jugar un montón y estos días que estuve entrenando me costó, porque después de unos años tu cabeza te va diciendo una cosa y el cuerpo otra", puntualizó.

EL CERTAMEN

Tanto en la rama masculina como en la femenina, habrá ocho parejas que se dividirán en dos grupos. Se jugará todos contra todos y los ganadores de cada zona disputarán la final (el sábado las mujeres y el domingo los hombres). Además de Davenport y Fernandez, en el grupo de Sabatini y Dulko estarán las locales Tatiana Golovin y Nathalie Tauziat y Mary Pierce junto a Iva Majoli.

Junto al Virrey

Sabatini fue recibida en París con honores, en un agasajo a cargo del embajador argentino Leonardo Constantino, en el que estuvieron presentes, además de la propia Dulko, otras celebridades como el mismísimo Carlos Bianchi (foto), residente en la capital francesa.

La exnúmero tres del mundo se mostró muy cordial en su recibimiento en París, donde estuvieron otros deportistas argentinos más que destacados. Por ejemplo, el ex-rugbier y actual entrenador del Stade Francés, Gonzalo Quesada, con quien Gabriela se sacó algunas fotos, en una ceremonia repleta de emociones.