La presencia de Marcos Acuña en el equipo titular será una de las novedades más sorpresivas de cara al encuentro ante Croacia por la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo. El actual jugador de Sporting Lisboa, de donde pretende salir, será quien ocupe la banda izquierda, como lateral-volante, posición que conoce y que ya ocupó en esta Selección.





"Todavía no sabemos quién va a jugar", declaró el Huevo en conferencia de prensa junto a Jorge Sampaoli. "Me toque o no daré lo mejor desde mi lugar", agregó, sin asumir su titularidad el próximo jueves, aunque las últimas prácticas indiquen que estará desde el arranque.





"Debuté de 3 en Ferro", contó Acuña al ser consultado sobre su posición. "Me siento cómodo jugando ahíy voy a tratar de aprovechar las oportunidades que tenga", dijo con humildad el Huevo, quien probablemente ante Croacia esté a cargo de toda la banda izquierda.





Y respecto a los futbolistas croatas, Acuña respondió: "Los conozco. En el mediocampo son jugadores que tienen muy buen pie. Lo analizamos en la semana y creo que vamos a hacer un gran partido".