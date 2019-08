Gerónimo Poblete, de San Lorenzo, lucha por la posesión de la pelota con un rival. El Ciclón jugó un gran primer tiempo y en esa etapa hizo los dos goles. Arsenal no tuvo efectividad.

San Lorenzo se dio un gustazo anoche en Sarandí. No sólo le ganó al local Arsenal, que dominaba en soledad en las posiciones, sino que pasó a ser el único líder de la Superliga. El partido que se jugó en el Viaducto, fue un adelanto de la cuarta fecha del torneo, y terminó 2-0 con goles de Ramírez y Blandi para el Azulgrana, ambos en el primer tiempo.



El Ciclón pegó por primera vez pasada la media hora con un gol de Juan Ramírez y eso atontó al dueño de casa, que careció de argumentos para llegar al arco visitante. San Lorenzo siguió firme en su juego y alargó el tablero cuando se moría ese primer tiempo con un golazo de Blandi, por la jugada previa.



El complemento fue distinto. El visitante se replegó y Arsenal, pese a que se hizo dueño del trámite del partido, no tuvo efectividad para descontar. Primero, porque le expulsaron un jugador (Alvarez Suárez) por doble amarilla, y después porque se encontró con el buen trabajo del arquero rival Nicolás Navarro y no tuvo puntería cuando se le presentaron las oportunidades.



La visita, de contragolpe, también tuvo sus chances pero no pudo sumar otro gol a su importante victoria.



Por otro lado, cabe señalar que Leonel Scaloni, el técnico de la Selección Argentina, estuvo presente en el Viaducto y observó atentamente el partido desde un palco. Gaich, convocado a la Selección mayor, arrancó en el banco de suplentes y recién entró en el complemento por Blandi. Y Senesi, citado a la Sub-23, fue titular en el Ciclón.



Por último, vale destacar que San Lorenzo agotó las entradas que estaban disponibles para sus hinchas en la visita a Arsenal. La Aprevide había habilitado la venta de 6.000 populares y 500 plateas para la parcialidad del visitante en el estadio "Julio Humberto Grondona".

Los partidos de hoy

En la jornada sabatina se disputarán cuatro partidos por la Superliga de Primera División. El primero (desde las 13.15) será Gimnasia La Plata ante Defensa y Justicia. Luego (15.30) jugarán Vélez-Newell"s.



A continuación (17.45) lo harán Rosario Central ante Patronato. Mientras que cerrarán la jornada (desde las 20) Independiente y Colón de Santa Fe, que se medirán en Avellaneda.