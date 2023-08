Con el objetivo de sumar su experiencia, y aportar su oficio para intentar que Belgrano Athletic, club que la vió nacer no pierda la categoría, Magui Aiceaga, una de las más emblemáticas jugadoras de Las Leonas; volverá a jugar a los 49 años.

"Me costó tomar una decisión", comentó quien es ganadora de dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008 y será el refuerzo estrella del club donde descubrió al hockey, y en el que debutó en Primera a los 14 abriles, para disputar el Torneo Reubicación con la ilusión de mantener a su club en la máxima categoría del Torneo Metropolitano de Hockey. "Vuelvo a jugar. ¿Leonas? No, no. Vuelvo a jugar en el club en Belgrano. Me entreno para jugar en Primera", oficializó Aiceaga en la emisión del programa Quién paga la fiesta, que sale por la radio Rock & Pop, donde trabaja como periodista.

A más de 15 años de su alejamiento de la Celeste y Blanca, siguió vinculada a la institución hasta su retiro definitivo, hace tres años. Ahora, descolgará el palo para volver a la cancha. "Te la tenías bien guardada...", comentó el conductor del ciclo Martín Ciccioli en una frase que motivó la explicación de cómo surgió esa posibilidad en la palabra de la protagonista: "Sí, pero se dio la idea porque hay un torneo en esta segunda etapa que son doce equipos y los cuatro primeros clasifican para la A".