Sin dormir. Zárate dijo que pasó noches sin dormir antes de decidirse.





El pase de Mauro Zárate de Vélez a Boca, que fue polémico pues hasta su hermano lo trató de traidor, vio su costado más triste y dramático: amenazaron con matar a sus hijos. "No pensé que iba a llegar tan lejos. Es difícil, más que nada por mi mujer, mi familia, que no tiene nada que ver en esto. Cada uno sabe lo que hace. Tomé esta decisión y a los únicos que les debo una disculpa es a los hinchas de Vélez. Nunca pensé que iba a jugar en otro club en la Argentina", expresó Zárate en TyC Sports.



Por otro lado, el delantero desmintió que haya optado por seguir su carrera en Boca porque le habían prometido jugar en la Selección argentina, tal como lo indicó el presidente de Vélez. "Llego a Boca por lo deportivo, quiero aprovechar los últimos años de mi carrera. A la decisión la tomé yo, pero acepto mi error. Decidí ir por este camino y defraudar a la gente de Vélez que tanto cariño me dio. Jugar en Boca es un desafío deportivo", dijo.