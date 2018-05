Tenso. Ernesto Vidal y Daniel Peña, candidatos por la oposición y el oficialismo, respectivamente, trataron de llevar calma a los 200 hinchas presentes. El clima se caldeó porque habían socios que no se habían reempadronado.

Cuando se creía que la paz finalmente llegaría a Villa Krause, nada de eso pasó. Antenoche, después de ocho años, Unión volvía a tener elecciones para elegir nuevas autoridades, con dos listas candidatas, con una gran convocatoria de socios y con mucho entusiasmo por saber quién comandaría la institución, pero por una negligencia en el padrón electoral nada de eso pasó, y la Asamblea se suspendió sin ni siquiera haber comenzado.



La situación anómala se dio en el padrón electoral que se diseñó bajo la tutela del Triunvirato Normalizador y la inspección de Personería Jurídica. El problema surgió porque el club estaba acéfalo, sin registros de libros de socios ni actas por eso se llamó a un reempadronamiento y fue allí que se presentaron socios actuales y exsocios que acreditaron de alguna forma haber estado asociados al club en algún momento. Aún así, se tomó una copia del Libro de socios vigente hasta el 2010 y junto con el listado del reempadronamiento, se armó el padrón del cual se sabía que muchos de esos socios ya habían fallecido. Entonces, ese desconocimiento por parte de los aproximadamente 200 hinchas fue provocando una demora que provocó, por votación de la mayoría, postergar la cita hasta nuevo aviso.



Ayer, Patricio González, responsable de Inspección de Personería Jurídica contó su malestar: "Acá el error surgió porque hubo muchos socios que no se presentaron al reempadronamiento. Es lógico que tomando ese padrón antiguo iban a haber socios que ya estaban fallecidos, que obviamente no iban a votar, la gente sólo tenía que tener paciencia", contó González quien reclamó mayor seguridad debido a que una mujer de su jurisdicción se vio increpada por algunos hinchas que incluso le provocó un ataque de nervios.



Daniel Peña, en tanto, candidato por la lista "Unión y Dignidad", se mostró en desacuerdo con la decisión de postergar el acto eleccionario: "Esta postergación sólo nos trae problemas porque el club sigue estando acéfalo y no podemos conseguir los fondos para pagarle al plantel que está haciendo una campaña estupenda en el torneo local, ni siquiera podemos emitir una factura", expresó.



En la vereda contraria, Ernesto Vidal quien preside la lista "Renacer Azul" contó que sigue esperanzado en lograr una unidad con Peña: "Todos queremos que Unión esté bien, estoy dispuesto a bajarme si Peña acepta que nos unamos", sostuvo y del otro lado Peña le respondió: "No estoy de acuerdo porque no voy a defraudar a mi gente, tenemos ideales distintos y es casi imposible que logremos esa unidad, deberían cambiar muchas cosas", contó.



Por lo pronto, se espera que entre hoy y mañana se dé a conocer la nueva fecha y la aprobación o no, de un nuevo reempadronamiento para que la paz por fin llegue a Villa Krause.





Todas las campanas

DANIEL PEÑA - Candidato por el oficialismo

"Lo mejor que podía pasar es que hoy ya hubiésemos tenido un presidente a cargo del club. Nadie piensa en el plantel de la Primera Local que lleva tres meses sin cobrar porque nosotros no podemos conseguir los fondos, con decir que ni siquiera podemos emitir una factura".

ERNESTO VIDAL - Candidato por la oposición

"Es muy bueno haber generado esto, que la gente haya vuelto a tener interés por el club, la convocatoria de socios superó altamente las expectativas. Ahora creo que deberíamos apostar por unir las dos listas y trabajar en conjunto por Unión y si Peña no quiere igual me presentaré".

PATRICIO GONZÁLEZ - Director de Personería Jurídica

"El club estaba acéfalo y no tenía libro de actas ni de socios. El Triunvirato hizo un excelente trabajo para lograr la normalización y ahora pasa esto. Los socios deberían tener mayor compromiso con el club y no actuar como hinchas en una elección, sólo tenían que tener paciencia".