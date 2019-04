Largada. Facundo Leánez llegó exigido a la primera curva en la largada de la segunda serie de Clase y luego no pudo salir bien acelerado, por lo que perdió posiciones. La batería fue muy luchada y mostró varios frentes de batalla, que anticipa una final para frotarse las manos.

El Turismo Nacional, por su impronta histórica, genera buenos espectáculos. Y el Circuito San Juan Villicum, por sus características, lo está acompañando. Es que ayer, la segunda serie de la Clase 2, en la que corrieron los tres sanjuaninos, tuvo sobrepasos, toques y polémicas y parece ser un gran anticipo de lo que puede suceder en las finales de hoy. El mejor sanjuanino fue Facundo Leánez, quien en pista quedó tercero pero fue sancionado con pérdida de puestos y lo clasificaron 5to; mientras que su hermano Diego fue 10mo y Gabriel Da Rold quedó 15to (también sancionado). Ayer, en tanto, clasificó la Clase 3 y la pole position le correspondió al uruguayo Mauricio Lambiris (ver página 29).



Las series de la Clase 2 fueron para Sebastián Pérez y Ever Franetovichi, quienes hoy largarán en primera fila la final. La prueba que ganó Franetovich lo tuvo liderando de punta a punta, incluso a pesar del ingreso del Auto de Seguridad. Sí hubo lucha, e intensa, del tercer puesto hacia atrás, especialmente el duelo que mantuvieron Posco y Herrera.



Pero sin dudas que lo mejor quedó para la segunda serie, que lo tuvo a Facundo Leánez en la pole. Sin embargo, no hizo una largada del todo precisa y tras la primera curva quedó relegado. El sanjuanino no bajó las brazos y quedó segundo, con toque incluido, para luego comenzar un ataque que tuvo festejo parcial en el ingreso a la recta larga, tras estirar el frenaje y superar a Borgiani. Sin embargo, esa lucha por el puesto no les permitió salir bien acelerados a la recta y por eso fueron superados por el Onix amarillo de Pérez, quien se cortó luego en la punta.



Facundo, al límite, buscó entonces recuperarse y aunque lo consiguió provisoriamente volvió a quedar tercero. Así llegó a la bandera de cuadros, pero luego los comisarios deportivos lo castigaron por maniobra peligrosa contra Miguel Ciaurro y Sergio Fernández y perdió cuatro puestos. Como otros pilotos que quedaron detrás de él también sufrieron recargos, Leánez finalmente sólo cedió dos posiciones.



Fue tan chapa chapa la serie, que hubo cinco pilotos castigados con pérdida de puestos (además de Facundo, sancionaron a Walter López, Gabriel Da Rold, Miguel Ciaurro y Sergio Fernández), a la vez que Diego Leánez fue apercibido. Más allá de los castigos, justamente la lucha por los puestos y las maniobras al límites es lo que buscan los fierreros y por la Clase 2 entregó un aperitivo de lujo para hoy.



La final a las 12,30 tendrá en primera fila a Sebastián Pérez y Ever Franetovich, mientras que Facundo Leánez largará desde el 9no lugar. A su vez, Diego Leánez acelerará desde el cajón 19 y Gabriel Da Rold, desde el 29.

Facundo Leánez marcó el récord de vuelta en carrera con 2m01s202, a 126,284 km/h

Herido. El Etios de Diego Leánez muestra las heridas de la batalla, especialmente en la trompa del auto.