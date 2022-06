Nadie imaginó que el Torneo de Invierno del fútbol sanjuanino en Primera División podía deparar un final así. Este sábado, con la disputa de la 19na y última fecha terminarán de definirse los ocho clasificados a Cuartos de Final que continuarán en pelea por el título. Son seis los equipos que pujan por ocupar las tres plazas que restan y no están aseguradas, por lo tanto será un sábado apasionante para seguir el minuto a minuto de cada uno de los encuentros. Todos los encuentros se disputarán este sábado a las 16 horas.

Con Unión liderando de manera cómoda, Aberastain, San Lorenzo, Alianza y San Martín son quienes tienen la clasificación asegurada, pero claro a excepción de Unión que ya es inalcanzable, los otros equipos mencionados intentarán quedar lo más arriba posible sabiendo cómo en la próxima instancia los cruces se darán: 1º vs 8º, 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º, además los primeros cuatro tendrán la ventaja de definir de local esa instancia, que se jugará con partidos de ida y vuelta.

Con esas cinco plazas ya aseguradas: Unión (46), Aberastain (36), San Lorenzo (35), Alianza (34) y San Martín (33), hoy desde el 6º al 8º estarían clasificando Desamparados (30), Del Bono (29) y Trinidad (28). La diferencia entre todos los clasificados es escasa, por eso pueden darse muchos movimientos con los resultados de este sábado. Y mucho más por quienes intentarán meterse en zona de clasificación: Colón (28), 9 de Julio (28) y Marquesado (27).

LOS PARTIDOS

Todos comenzando a las 16 horas, en Puyuta Desamparados recibirá a Aberastain de Pocito con Benito Casivar como juez del choque. Sportivo necesita ganar para asegurar su clasificación pero el Naranja es escolta del líder y pretende asegurar su plaza en esa ubicación. En la Rinconada, Atenas se medirá con Del Bono con Diego Martínez como árbitro. El Mirasol ya está eliminado y Del Bono urge ganar para sellar su pasaje.

Trinidad, que hoy está ingresando como 8vo, tiene una visita más que dura cuando visite al líder Unión, que si bien ya es inalcanzable y ostentará la posición Nº1 mientras continúe avanzando, no querrá caer ante su gente y menos en el clásico barrial. Será un duro desafío para el León que quiere clasificar como sea. Dirigirá Sebastián Preziosa.

Entre los que pujan por ganarse su lugar, un partido clave se dará en el Este sanjuanino con el duelo que disputarán 9 de Julio ante Colón Junior, impartirá justicia Alfredo César. Ambos llegan con el mismo puntaje, un empate los dejará afuera pero el que gane tendrá chances de meterse siempre que no ganen Trinidad, Del Bono o Desamparados. En el Far West y con Marcelo Cruz como juez, Marquesado chocará con Villa Obrera. El local ostenta la ilusión de ganar para seguir con vida, para eso deberá vencer al ya eliminado Villa Obrera y que no ganen Colón, 9 de Julio, Trinidad y Del Bono.

Un partido que servirá para definir en qué número de plaza disputarán la siguiente instancia será el que disputen San Martín ante Alianza en Concepción, el juez será Nicolás Pérez y también para definir en qué puesto clasificará será la visita de San Lorenzo de Ullum al Médano de Oro para visitar al eliminado Juventud Unida (José Díaz como árbitro). Por útimo y sin ingerencia en el torneo será el que disputen en Zonda, Sarmiento con Rivadavia con Rubén Fernández como árbitro; Arbol Verde en el Barrio Cabot ante Peñarol (Alberto Riveros). El domingo cerrarán la fecha Juventud Zondina ante Carpintería, el árbitro será Sebastián Fernández