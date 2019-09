En lo alto. Luis Scola es una de los baluartes del seleccionado nacional. Hoy buscará ser una vez más la pieza clave de la Argentina y acceder a la final. No será fácil pero la Argentina va por otra batalla.

Por un paso más hacia el objetivo. El seleccionado argentino masculino de básquetbol se enfrenta hoy a Francia, en uno de los dos partidos correspondientes a la semifinal del Mundial de China. El encuentro comenzará a las 9 (hora argentina) en el estadio Wukesong Sport Arena de Beijing y lo transmitirán TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DirecTV Sports.



Argentina arriba de manera invicta a esta instancia, con un registro de seis triunfos, siendo el último contra Serbia, candidato al título, el más resonante por el rival y la forma de juego.



Además, en este partido, Luis Scola llegará a 40 presencias en los mundiales, lo que lo pondrá como el segundo jugador con más apariciones y solamente quedará arriba el brasileño Ubiratán Pereira Maciel (41).



Por su parte, Francia llega a la semifinal después de dejar en el camino al otro gran candidato, Estados Unidos, y de pasar la segunda ronda con un récord de cuatro triunfos y una caída (100-98 ante Australia). La única derrota francesa se dio contra un equipo en el que el base es frenético como Patty Mills y con enormes porcentajes de tres puntos (48%).



El conjunto argentino sorprendió con su buen nivel en el campeonato, ya que, más allá del alto nivel de sus individualidades como Campazzo, Patricio Garino, Luis Scola y Gabriel Deck, consiguió funcionamiento colectivo y básquetbol fluido.



Argentina disimuló las ausencias de hombres altos dentro de la zona pintada y explotó al máximo la velocidad de piernas de sus perimetrales y la buena mano desde la zona de tres puntos.



"Estar en la semifinal de un Mundial es increíble, muy fuerte. Cantidad de colegas míos de altísimo nivel no tienen la oportunidad, y yo no solamente me toca estar por tercera vez en un mundial como entrenador principal sino que me han tocado dos semifinales y una vez el quinto puesto, así que... ¿debo de ser bueno, no?", bromeó el entrenador, Sergio Hernández.

En agosto se enfrentaron en un cuadrangular y ganó Francia.

Los franceses, dirigidos por Vincent Collet, cuentan con cinco jugadores en la liga estadounidense: Rudy Gobert (27 años; Utah Jazz), Evan Fournier (26 años; Orlando Magic), Nicolas Batum (30 años; Charlotte Hornets), Frank Ntilikina (21 años; New York Knicks) y Vincent Poirier (25 años; Boston Celtics).



En el historial, Argentina supera a Francia por tres triunfos y una derrota entre mundiales y juegos olímpicos. Los triunfos nacionales se dieron en los mundiales de Argentina 1950 (56-40) y Japón 2006 (80-70), y en los JJOO de Helsinki 1952 (61-51), mientras que Francia celebró en la cita olímpica de Londres 2012 (71-64).