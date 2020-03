El debut será mañana recién pero para la selección femenina Sub-20 de Argentina el Torneo Sudamericano ya comenzó. Es que el equipo de Borrello ya se instaló en la provincia para aguardar el debut frente a Ecuador por la Zona A, ultimando los detalles de un previa más que intensa que incluirá un entrenamiento en cancha de San Martín esta tarde. Carlos Borrello continúa buscando el mejor funcionamiento para el plantel, compuesto por 22 jugadoras. Por eso, las albicelestes vienen entrenando en doble turno. Por lo general, en la práctica matutina, luego del trabajo en la parte física, las futbolistas se centran en los aspectos tácticos del juego. Mientras que en el turno vespertino se trata de plasmar esos conceptos en el campo de juego y por ello es que las chicas han venido jugando partidos amistosos, antes de su viaje a San Juan. Respecto a la lista de buena fe y debido a una lesión, la futbolista Stephanie Melgarejo reemplazará a Martina Del Trecco. Ambas jugadoras son del Club River Plate.

En relación al torneo, el Estadio San Juan del Bicentenario será testigo del Torneo Sudamericano del 4 al 20 de marzo, compartiendo sede con la provincia de San Luis. Argentina es la que encabeza el "Grupo A", siendo anfitriona en San Juan, mientras que por el "Grupo B", Brasil es la cabeza de serie que tendrá como sede a la provincia de San Luis. La competencia tendrá dos partidos por jornada, disputándose el primero a las 19, mientras que el segundo comenzará a las 21.15; en este último quien jugará será la selección que encabeza el grupo. Argentina comparte con Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador, mientras que en la sede puntana, la selección de Brasil está con Chile, Uruguay, Paraguay y Perú.

La Primera Fase jugaran todos contra todos y clasifican a la siguiente fase las dos mejores selecciones posicionadas del "Grupo A" y "Grupo B", todos los partidos de la Fase Final se disputará en el Estadio San Juan del Bicentenario, mientras que en caso que el equipo anfitrión clasifique a la Fase Final disputará sus partidos en el segundo turno. Las cinco selecciones que estarán en San Juan a lo largo de la Fase Inicial tendrán tres escenarios distintos para llevar a cabo los entrenamientos, ellas son: la cancha auxiliar del Estadio Hilario Sánchez, la cancha auxiliar del Estadio San Juan del Bicentenario y el Complejo Emmanuel Más. Una fiesta del fútbol femenino vuelve a copar San Juan para comprobar su crecimiento.

Entradas gratuitas

El enorme crecimiento del fútbol femenino en el mundo ha hecho impacto también en San Juan y no es casualidad que la provincia vuelva a ser escenario de un nuevo Sudamericano como ocurrió ya con el Sub 17 que se disputó íntegramente en el Bicentenario. En esta edición del Sub 20 y apostando a que el espectáculo tenga el marco que se merece, habrá entrada libre y gratuita para todos los partidos de la Zona A y también de la Fase Final. Argentina es cabeza de serie en el Bicentenario de Pocito, mientras que en San Luis, en la Zona B, el que encabeza es Brasil. En el Bicentenario pocitano habrá actividad desde las 19 con el primero de los partidos de cada una de las dobles jornadas, siendo Argentina el que juegue en el último de los turnos por ser local a partir de las 21.15 en cada jornada, excepto cuando quedará libre.