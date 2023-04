En su debut en la categoría y en el estreno del primer equipo sanjuanino en el TC2000, Ariel Persia quedó tercero en la clasificación de la divisional Series; mientras que Fabricio Persia se ubicó 15to en el TC2000, que se presenta en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba por la tercera fecha del calendario. Hoy, en tanto, se disputarán las dos finales, en el que ambas categorías correrán juntas: será a las 9,50 y a las 11,35 (televisa TyC Sports).

El SDE San Juan es el equipo creado por los hermanos Persia. Con sendos Citroën C4 Lounge, los sanjuaninos encaran su presentación oficial este fin de semana. Y en la jornada de ayer se disputaron los entrenamientos y la clasificación. En el Series, Ariel quedó tercero, por lo que hoy largará en segunda fila la Carrera 1.

El mayor de los Persia quedó a sólo 40 milésimas del poleman, el también debutante Kevin Filipp, quien registró 1m35s949. En la segunda posición se ubicó Tiago Pernía. "Fue un buen comienzo, pese a que me falta adaptarme al manejo, ya que hacía mucho tiempo que no manejaban autos de tracción trasera. Durante la clasificación no aproveché la goma nueva en el sector 4 y en la segunda vuelta lanzada me tapó un auto. Tenemos que seguir conociendo el auto y la categoría", expresó Ariel en Carburando.

Por su parte, Fabricio fue mejorando en cada salida a pista, tratando de acelerar la adaptación al auto, a la motorización (cuando corrió en TC2000 hasta el 2018 las unidades no tenían turbo, por ejemplo) y a los push to pass.

El sanjuanino se ubicó 15to con un registro de 1m34s934, a 1s8 del poleman Leonel Pernía (Renault Fluence).

Detrás del campeón Pernía quedaron Franco Vivian (Chevrolet Cruze) e Ignacio Montenegro (Renault Fluence).

Para hoy, tanto la Carrera 1 como la 2 se disputarán a un máximo de 25 minutos de duración más una vuelta.