El pelotón le puso el color. El múltiple color de las camisetas de los equipos, en donde predomina fuerte el naranja por los equipos de Mardan y Rawson, le pusieron lo que necesitaba la mañana. El ingreso del pelotón al departamento San Martín fue ante un marco gris, con nubes amenazantes de lluvia. El departamento del Este mostró las banquinas con barro producto de la lluvia de la noche anterior.

Adrián Richeze se quedó con la Doble San Martín en la mañana de ayer y con esa victoria la Agrupación Virgen de Fátima sigue imparable en la temporada. Apenas culminada la carrera, el ciclista bonaerense analizó la prueba y contó sobre sus objetivos. "Arrancamos con el pie derecho y eso es algo que motiva. En lo personal me faltaba la confianza que tuve hoy, así que ahora hay que seguir trabajando y haciendo las cosas bien, creo que vamos en buen camino", contó el oriundo de la localidad bonaerense de Bella Vista.

El 1. El "1" es de él, pero el triunfo de Richeze es el tercero de su equipo.

Sobre como se dio el corte que a la larga fue fundamental para adueñarse de la victoria, el menor de los Richeze expresó: "Había mucho viento y fue la única dificultad de la mañana, pero por eso se hizo el corte que por suerte pudimos aguantarlo hasta el final. Fue una situación de carrera y a nosotros nos servia porque teníamos tres ciclistas, le dije a Mauro (Richeze) y Dani (Zamora) que venía bien, ellos confiaron en mi y gracias a Dios se dio".



El domingo próximo por asuntos personales no estará en las rutas sanjuaninas, pero Adrián se anticipó y le apuntó a sus objetivos para la parte más fuerte de la temporada: "Si bien el objetivo principal es la Vuelta a San Juan y el Giro del Sol, yo le apunto también a las clásicas, la Media Agua y la Chepes que son las que me faltan, aunque también la Difunta me gusta mucho y me encantaría poder repetir. Trabajaremos para dar lo mejor como equipo".