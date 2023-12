Juan Román Riquelme asumirá hoy a las 19 como nuevo presidente de Boca Juniors con cuatro años de mandato, tras su contundente triunfo electoral del 17 de diciembre pasado ante la fórmula Andrés Ibarra y Mauricio Macri, al tiempo que ya fue confirmado por el club que Diego Martínez será el nuevo entrenador.

La ceremonia será en el recinto de reuniones de la Bombonera, sin acceso para los medios de prensa, y estarán los miembros salientes de la directiva encabezados por el presidente Jorge Ameal, compañero de fórmula de Riquelme y ahora vicepresidente boquense. El ídolo "xeneize" y Ameal ganaron las elecciones por un amplio margen (31 puntos de diferencia) al binomio conformado por el ex funcionario del gobierno macrista Andrés Ibarra y el ex presidente de Boca y de la Nación Mauricio Macri. Se verá con el transcurrir de los días si Román se ubica en su nuevo despacho presidencial, en Brandsen 805, o sigue en el día a día -como hasta ahora- en su oficina en el predio de Ezeiza.

En cuanto a refuerzos, suenan en lo inmediato Ever Banega y el volante de Unión de Santa Fe, Kevin Zenón.

También será importante hoy saber quiénes serán los vicepresidentes segundo y tercero: uno de los candidatos para el primer cargo es Ricardo Rosica, actual secretario general y el dirigente más cercano a Riquelme.

En tanto, Diego Martínez fue anunciado ayer como nuevo entrenador de Boca Juniors, y asumirá la conducción del plantel el 2 de enero próximo para iniciar la pretemporada. "Boca Juniors y Diego Martínez llegaron a un acuerdo. El club y el entrenador trabajan en la formalización del contrato", fue el comunicado oficial emitido por la entidad "xeneize" en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

Martínez, de 45 años y ex DT de Estudiantes de Buenos Aires, Godoy Cruz, Tigre y Huracán, entre otros clubes, firmará en las próximas horas su contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2024 y con la opción de extenderlo por una temporada más. El entrenador se sumará a Boca para la sucesión oficial de Jorge Almirón y tras el interinato de Mariano Herrón.

Ahora sí. El técnico Diego Martínez fue confirmado por el club xeneize para dirigir la primera división. Será un nuevo desafío.

Martínez estará acompañado por un cuerpo técnico integrado por Cristian Bardaro, Adrián González y Gustavo Rodríguez (ayudantes de campo); Juan Manuel Conte y Leandro Mazziotti (preparadores físicos); Pablo Campodónico (entrenador de arqueros); Omar Mateo (videoanalista) y Patricio Ciavarella (coaching).

Sin embargo, el presidente de Huracán, David Garzón, advirtió ayer que Diego Martínez todavía no se desvinculó del "Globo" y reiteró su enojo con la dirigencia de Boca por el anuncio en redes sociales.

"Acá no hay nada acordado. Estamos esperando que (el DT) se presente, renuncie o que pague el resarcimiento que tiene que pagar. Después de eso quedará libre", aseguró Garzón en diálogo con radio La Red. "Ni loco vuelvo a contratar a Martínez. Se portó mal con Huracán. Trabajó muy bien en el club, pero yo entiendo: los llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les dio todo", expresó.

En tanto, el histórico entrenador de arqueros Fernando Gayoso seguirá en Boca, alejando los rumores que se generaron debido a que Martínez tiene en su cuerpo técnico a Campodónico, exarquero de Temperley, Aldosivi de Mar del Plata y Platense, entre otros clubes.