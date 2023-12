A la espera de que se resuelva la salida de Diego Martínez de Huracán y así llegar a conducir técnicamente a Boca, el Consejo de Fútbol del club xeneize se mueve en el mercado de pases y a principios de enero, para cuando regrese el plantel a los entrenamientos de cara al inicio de la pretemporada, podría tener su primer refuerzo: el volante creativo Éver Banega.

Ayer, Al-Shabab perdió 1-0 ante Al-Okhdood Club, por la fecha 18 de la liga saudí, y Banega no estuvo presente en su equipo debido a un problema en la córnea. Más allá de eso, que no sería una compilación para su regreso al Xeneize, el volante de 35 años tiene arreglada de palabra su salida con el jeque, quien intentó retenerlo al ser el referente y capitán pero entendió que por motivos familiares quiere volver a la Argentina. De esta forma, una vez que sea libre, viajará al país para reunirse con el CdF del club de La Ribera que lo esperará con una oferta sobre la mesa, la cual si lo convence desde los números podría convertirlo en el primer refuerzo del cuadro azul y oro en 2024. Se trataría de un nuevo ciclo del ex jugador de la selección Argentina en el club de La Ribera.