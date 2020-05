A cada lugar donde va, Marcelo Bielsa genera devoción en los fanáticos del club que dirige. Ahora en el Leeds United, de la Segunda División de Inglaterra, no es la excepción. Más bien confirma la regla. Es que un fanático de ese equipo que conduce el Loco desde la temporada pasada como Tony Clark decidió donar la estatua de bronce que hicieron del técnico rosarino hace un mes. Se trata de una escultura de bronce en tamaño natural del ex DT de la Selección argentina y chilena, entre otros, que pesa 75 kilos y tiene una particularidad: se lo ubica a Bielsa sentado en su ya famosa hielera viendo un partido de fútbol. El hincha del Leeds decidió donarla con un fin solidario: hará una rifa y el dinero recaudado se destinará a la organización de salud mental Mind. Se estima que con la rifa, que está pautada para el próximo 1 de julio, podrán donarse cerca de 30 mil dólares.

"Leeds United me salvó y creo que la gente se está dando cuenta de lo mucho que su club significa para ellos ahora que no tienen los partidos. Creo que la salud mental se está perdiendo en este momento, así que me gustaría llamar la atención con esta obra de caridad", sostuvo Clark a la cadena BBC y quien tiene una historia muy fuerte ya que es sobreviviente de los ataques terroristas de 2002 en Bali donde murieron 202 personas.

"Mi asiento está unas cinco o seis filas detrás del banco de suplentes y durante los partidos en nuestra cancha en las últimas dos temporadas lo he estado analizando bastante, calculando los tamaños y las dimensiones. Originalmente estaba bastante bien, pero lo habían hecho demasiado delgado, lo que realmente le hubiera encantado, seguro", reveló Clark sobre toda la injerencia que tuvo en la confección de la estatua del Loco. "Al principio era algo delgado y por eso pedí que hicieran crecer su panza", subrayó en tono jocoso.

Una particularidad es que Bielsa esté sentado en su "heladerita", algo que podría cambiar si el ganador de la rifa lo pide. La opción que puede tomar, es ponerlo al DT sentado en un sillón.

Bielsa había llevado al Leeds a la cima del campeonato de la Championships (segunda de Inglaterra) antes de que el fútbol de Inglaterra fuera suspendido indefinidamente en marzo pasado debido a la pandemia de coronavirus.

Leeds, a falta de nueve fechas, esta primero con 71 puntos, seguido por West Bromwich Albion con 70, Fulham con 64, Brentford y Nottingham Forest con 60, en un certamen en el que ascienden los dos primeros de manera directa y que no se sabe aún cuándo se reanudará. Durante justamente esta pandemia, Bielsa y todo su plantel tuvieron el inmenso gesto de reducirse los salarios para que los empleados del club pudieran cobrar de manera normal. Sin dudas, esto le valió ser aún más ponderado por los fanáticos que sueñan con que les cumpla el sueño de volver al Leeds a la famosa Premier League.



Indefinido

Como es habitual en los últimos clubes que dirigió Bielsa, cuando llega a una institución hace contratos por dos temporadas. Está transitando la segunda con Leeds y es una inmensa incógnita que decisión tomará el técnico a sus 64 años. Habrá que esperar...

El sueño del pibe

Bielsa no es alguien apegado a las fotos y menos en épocas de pandemia. Aunque un hincha del Leeds consiguió lo que parece "imposible" y se sacó una selfie en la calle con el DT rosarino. "Pese a que su cara no lo demuestra del todo, se lo veía feliz", posteó en la cuenta el hincha quien destacó el pedido de Bielsa para la imagen: mantener la distancia.