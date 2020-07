Luego de lograr el ascenso y el título del Championship con Leeds United, donde todavía no confirmó su continuidad, Marcelo Bielsa envió al menos una señal positiva con su presencia en el duelo entre Everton y Bournemouth, por la última fecha de una Premier League que lo tendrá como protagonista a partir de septiembre próximo.

El Loco, fotografiado por un periodista en el Goodison Park de Liverpool, ocupó un lugar entre la reducida cantidad de personas que pueden presenciar los encuentros en Inglaterra, donde se juega a puertas cerradas como en gran parte del mundo por prevención ante la pandemia de coronavirus.

En lo que respecta al partido, aunque ganó por 3-1, el visitante no pudo evitar el descenso a la Segunda División para la temporada 2020/21 junto a Watford y Norwich City.

Bielsa tendrá durante esta semana charlas con la dirigencia del Leeds para ver la posibilidad de un nuevo vínculo.

A nivel económico no parece estar una traba pues el club le ofrecerá más del 30% de aumento respecto al salario anual que tenía en la Segunda División: pasaría de los 6 millones de libras esterlinas a los 8 millones para la campaña 2020-21. Al cambio con el peso argentino se iría de los 552 millones de pesos que embolsó esta pasada temporada a 736.

Más allá del dinero que acuerde el rosarino, la clave parece estar en si la dirigencia le hará caso en los pedidos que tendrá para conformar el plantel. Se habla de cinco o seis jugadores de primer nivel para ser competitivos, brindado Bielsa una alternativa de cuatro variables en cada caso. Por lo pronto, el DT ya sabe que no contará con uno de sus ayudantes directos en el ascenso como fue el español Carlos Corberán, quien seguirá su carrera ahora como técnico principal en el Huddersfield Town.

De cerca. El Loco fue a ver un partido de la Premier League: Everton contra Bournemouth, que perdió la categoría.

Diferencias

En la previa a la renovación del contrato, el dueño de Leeds, el italiano Andrea Radrizzani, se refirió a su vínculo con Bielsa: "Es un hombre particular, de reglas estrictas. Meticuloso, filósofo, gran conocedor del fútbol. No es fácil trabajar con él. A veces he tenido que chocar, porque para mí el club es lo primero", afirmó.